Újabb személycserék jelzik, hogy vége a közpénzosztogatásnak a Szerencsejáték Zrt.-nél

A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választottam Olajos Marcellt. Szintén az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter Személyi változások a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságában című posztjában, amelyben visszahívásokról is írt.
Az igazgatóságból visszahívom Rédey Krisztinát, Ágostházy Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát. Egyben tudomásul veszem, hogy Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról – tette hozzá a tárcavezető a volt legfőbb ügyésznek, jelenleg az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a feleségéről.Új korszak jön, de még a választás után is százmilliók vándoroltak a Szerencsejáték Zrt.-től NER-közeli vállalkozásokhoz
Kármán András bejelentése szerint valamennyi változás július 15-től hatályos. – A társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított. A Szerencsejáték Zrt.-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen – fogalmazott a pénzügyminiszter.Kármán András menesztette Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. élérőlRepkedtek a százmilliók, a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata mintegy 1,6 milliárd forintot osztott szét a parlamenti választás előtti napokbanHárom nappal a választás előtt az Orbán-kormány 52 milliárd forintnyi osztalékról döntött a Szerencsejáték Zrt.-nél