Újabb személycserék jelzik, hogy vége a közpénzosztogatásnak a Szerencsejáték Zrt.-nél

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2026-07-14 15:11:00 CEST

A pénzügyminiszter két héttel Guller Zoltán vezérigazgató leváltása után a társaság igazgatóságát tette rendbe, és ígérete szerint a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés már a múlté.

A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választottam Olajos Marcellt. Szintén az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter Személyi változások a Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságában című posztjában, amelyben visszahívásokról is írt.

Az igazgatóságból visszahívom Rédey Krisztinát, Ágostházy Szabolcs Imrét, Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát. Egyben tudomásul veszem, hogy Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról – tette hozzá a tárcavezető a volt legfőbb ügyésznek, jelenleg az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a feleségéről.

Kármán András bejelentése szerint valamennyi változás július 15-től hatályos. – A társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított. A Szerencsejáték Zrt.-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen – fogalmazott a pénzügyminiszter.