A polgármester szerint a rongálások és a nem rendeltetésszerű használat miatt akár felmerült az illemhelyek fizetőssé tétele.
Csak egy művész kell hozzá, aki szabad kezet kap a kreativitása kiéléséhez.
Nincs elegendő nyilvános illemhely Budapesten, és ez nemcsak a magyar fővárosba látogató turistáknak, hanem a város lakóinak, leginkább a hajléktalan embereknek is gondot jelent.
Az ombudsman szerint aggályos, hogy miközben szankciók fenyegetik azt, aki alapvető biológiai szükségleteit közterületen végzi el, a fővárosban nincs elegendő hozzáférhető és valóban használható illemhely - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.
New York városának tanácsnokai megszavazták, hogy a város nyilvános illemhelyein kötelezően lennie kell úgynevezett semleges fülkének a transzneműek számára.
A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) megnyitotta Budapest második legnagyobb nyilvános illemhelyét az Újpest-Városkapu metrómegállónál. Az illemhely akadálymentes, zuhanyozni és pelenkázni is lehet benne.