Legyenek vécék Budapesten! - Szót emelt az ombudsman

Az ombudsman szerint aggályos, hogy miközben szankciók fenyegetik azt, aki alapvető biológiai szükségleteit közterületen végzi el, a fővárosban nincs elegendő hozzáférhető és valóban használható illemhely - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.