Az ellenzéki parlamenti képviselő szerint a feljelentők maguk állították, hogy éveken át milliárdokkal károsították meg ezeket a cégeket.
Sorra zárja be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) működtető alapítvány a modellváltáskor rá bízott kutatóintézeteket, amellyel gyakorlatilag megszünteti a magyar növénynemesítést. Egyre nagyobb problémát jelent majd, ha nem nemesítenek olyan növényeket, amelyek kibírják az évről évre szárazabbá és melegebbé váló magyarországi időjárást, a Népszavának nyilatkozó szakemberek attól tartanak, a leépítés valódi motivációja az, hogy a kutatóintézetek területeit értékesíteni tudják.
A rendőrség szerint 40-50 millió forintos kár keletkezett a még utómunkára váró autóban. A diák ellen büntetőeljárás indult.
A legfőbb ügyész szerint azért nem lehetett vádat emelni, mert a nyomozó hatóság egyetlen személynél sem találta bizonyíthatónak a bűncselekmény elkövetését.
Először úgy tett, mintha nem tudna arról, mi van a rakományban, de a NAV pénzügyőrei ezt nem hitték el, büntetőeljárást indítottak ellene.
A volt főpolgármester-jelölt lényegében azt állítja, hogy az építési közlekedési miniszter a saját döntéseit reformálná meg, amelyekkel a kommunizmus évtizedeinél is nagyobb károkat okozott.
A bíróság elrendelte a csalással gyanúsított férfi letartóztatását.
Huszonegy tévécsatorna szerzői jogait sértették meg, több mint 3000 felhasználó részére kínáltak non stop elérhető illegális streamingszolgáltatást.
Csaknem 200 ezer forinttal gazdagodott jogtalanul a jogász, és amikor a bíróságon kiderült a turpisság, visszafizette a pénzt, de büntetőjogi felelősségre vonást nem úszhatja meg.
A BRFK adatai szerint a büntetőügynek egyelőre 33 sértettje van, akiknek több mint kétszázmilliós kárt okoztak a csalók, s ebből 33 millió forint térült meg a rendőrség nagy októberi akciója során.
Február végén 12 gyanúsítotton ütöttek rajta, a gyanú szerint legalább félszáz bűncselekménnyel több milliós kárt okoztak országszerte.
A vádlott – társai közreműködésével – több mint 67 millió forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.
A rendőrök elfogták a 22 éves férfit, aki lángoló járművét magára hagyta egy földterületen.
Európának nincs pénze arra, hogy elejét vegye a hamis információk terjedésének. Szakértők azonban rámutatnak, megoldást kell találni, mert az amerikai elnökválasztási kampány is megmutatta, milyen károkat okoznak ezek a hamis információk. Az Európai Unió azonban védtelennel tűnik.
Hőség, zivatar, majd ismét kánikula és szárazság: röviden ez mondható el az elmúlt hetekre jellemző hazai időjárásról. De az extrém kilengések nem csak a magyarok életét keserítik, az éghajlatváltozás globális szinten feje tetejére állította az időjárást, az évszakok természetes rendjét. Bár tavaly 195 ország kötelezte magát a légkör felmelegedése elleni küzdelemre, ennek ellenére egyre csak nő az emberi tevékenység következtében felszabaduló üvegházhatású gázok koncentrációja.
Múlt héten adta ki közleményben Puskás Tivadar polgármester, hogy azonnali vizsgálatot rendelt el a Savaria Szimfonikus Zenekar gazdálkodásával kapcsolatban - írta Czeglédy Csaba, az Éljen Szombathely! Egyesület - MSZP - DK - Együtt közgyűlési frakció vezetője sajtóközleményében.
Akár anyagi ellehetetlenülésre is számíthatnának a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, ha az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépését követően magánvagyonukkal kellene felelniük azokért a károkért, amelyeket harmadik személynek okoztak. Egyes biztosítótársaságok éppen ezért olyan terméket dolgoztak ki, amellyel ez kivédhető. A cégek tulajdonosai számára bizonnyal szokatlan lesz, hogy a legfontosabb utasításokat írásban kell közölniük.