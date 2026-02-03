Senkit nem kímél az extrém időjárás

Hőség, zivatar, majd ismét kánikula és szárazság: röviden ez mondható el az elmúlt hetekre jellemző hazai időjárásról. De az extrém kilengések nem csak a magyarok életét keserítik, az éghajlatváltozás globális szinten feje tetejére állította az időjárást, az évszakok természetes rendjét. Bár tavaly 195 ország kötelezte magát a légkör felmelegedése elleni küzdelemre, ennek ellenére egyre csak nő az emberi tevékenység következtében felszabaduló üvegházhatású gázok koncentrációja.