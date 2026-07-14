Szerda éjfélkor újraindul a Kossuth rádió

sajtó;közmédia;Kossuth Rádió;újraindulás;MTVA;

2026-07-14 18:21:00 CEST

Az MTVA közölte, a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja.

Szerdán nulla órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth rádió, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak: ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája.

A Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsorstruktúrával indul újra. Olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez. A Magyar Rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után. A magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni - tették hozzá.

Nemcsak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról. Voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, viszont a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására.

A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben. A megújuló Kossuth rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja.

A programstruktúra megváltozik: az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólal a déli harangszó és éjfélkor a Himnusz hallható.

Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután fél kettőtől kettőig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban. A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaklikk.hu oldalon megtalálható - áll a közleményben.