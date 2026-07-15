Úgy tűnik, az Alkotmánybíróság simán belenyugodott Polt Péter bukásába, az átmenetre is van már megoldás

aláírás;alkotmánymódosítás;Sulyok Tamás;

2026-07-15 05:50:00 CEST

Ezen túl a testület sem folyamatban levő törvényjavaslatokat, sem elfogadott jogszabályokat nem nem kommentál.

Az Alkotmánybíróság sem folyamatban levő törvényjavaslatokat, sem elfogadott jogszabályokat nem véleményez, feladata az Alaptörvény védelme. A leköszönő elnök, Polt Péter távozása utáni átmenetet és a működőképességet pedig elnökhelyettes választásával vagy a korelnök útján garantálják – derült ki az Alkotmánybíróság lapunknak küldött válaszából.

Arról érdeklődtünk, hogy hogyan értékelik az Alaptörvény parlament által elfogadott módosítását, amely bevezetné a 70 éves felső korhatárt az alkotmánybírák esetében, és amelynek következtében Polt Péter elnök úr megbízatása is megszűnik. Mint arról többször írtunk, a kormánypárti javaslat értelmében Sulyok Tamás köztársasági elnöki pályafutásának is vége.

Megkérdeztük azt is, tervez-e az Alkotmánybíróság elnöke vagy a testület bármilyen jogi lépést a módosítás hatálybalépése ellen, illetve mikor és hogyan történik meg a feladatok átadása az Alkotmánybíróságon belül a korhatár elérése miatti kötelező távozás(ok) következtében. Mint arról írtunk, hétfőn kora este az Országgyűlés 139 igen szavazattal, 6 ellenében megszavazta Magyarország Alaptörvényének 17. módosítását.

Ha Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírja a módosítást, többek között megszűnik az ő és négy alkotmánybíró – köztük Polt Péter egykori legfőbb ügyész, jelenleg az Alkotmánybíróság elnöke – megbízatása, a következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább tizenkét évig volt képviselő.

A Népszava Sulyok Tamás hivatalát is megkereste, megkérdeztük, az államfő aláírja-e saját távozását. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy amennyiben igen: hogyan kívánja tölteni a hivatali idejéből hátralévő heteket? Tervez-e búcsúbeszédet vagy hivatalos politikai állásfoglalást a nemzethez intézni a távozása előtt? A Sándor-palota a mostanában sokat koptatott egymondatos válasszal reagált: „A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el” – írták.