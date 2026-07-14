A Fidesz vár, amíg Orbán Viktor meccset néz, csak jövő kedden választja meg az új parlamenti frakcióvezetőt

Fidesz;Orbán Viktor;frakcióvezető;Pócs János;Hidvéghi Balázs;Bóka János;

2026-07-14 16:05:00 CEST

A képviselőcsoport vezetéséről a Fidesz 28 tagú országos elnöksége dönthet.

Mint a Népszava elsőként megírta, Gulyás Gergely távozása után Bóka János lehet a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője. Ehhez a 24 fűzi hozzá, hogy A lap frakcióból származó információk alapján a döntést július 21-én a Fidesz nemrég a 28 tagúra bővített országos elnöksége hozhatja meg. A testületben a 19 vármegyei és a fővárosi elnök mellett az országos választmány elnöke, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezető, a pártelnök, valamint négy alelnök foglal helyet.

A pártelnök az az Orbán Viktor, aki elrepült az egyesült Államokban élőben nézni a futball-világbajnokság két elődöntőjét és a döntőjét. Utóbbi időpontja július 19., de Pócs János a 24-nek azt mondta, Orbán Viktor a világ bármely pontjáról „éjjel-nappal, testben és lélekben” segíti a Fideszt. Azt nem részletezte, hogy a meccsnézésen kívül a pártelnök milyen tevékenységgel támogatja a pártot, csak annyit mondott: biztos benne, hogy nem csak meccset néz. Pócs János saját magát nem tekinti jelöltnek a tisztségre. Arra a kérdésre, vállalná-e a frakció vezetését, ironikusan úgy válaszolt: inkább köztársasági elnök szeretne lenni.

Az országgyűlési képviselő azt mondta, gyorsan választják majd ki Gulyás Gergely utódját.

Gulyás Gergely váratlan lemondása a 24 forrásai szerint meglepte a képviselőcsoport tagjait. Többen megpróbálták rávenni, hogy változtassa meg a döntését, ő azonban kitartott mellette. Azzal érvelt, hogy legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választáson.