Túltolták a biciklit az ingatlanpiacon, erősödik a vevők alkupozíciója

Az ingatlan.com lakásárindexe szerint három egymást követő hónapban csökkentek a kínálati árak. A visszaesés egyelőre mérsékelt, összesen egy százalék, ami egy 75 millió forintos budapesti lakás esetében körülbelül 750 ezer forinttal alacsonyabb árat jelenthet. A trend nem meglepő, hiszen a magasba szökött árszintek a vevők fizetőképességének határait feszegetik, amitől először a forgalom és a kereslet csökken, majd az eladók kénytelenek engedni az árból.
Erősödik a vevők alkupozíciója, ráadásul a befektetői kereslet is visszafogottabb, a vásárlók többsége hitellel, saját célra keres lakást. Az albérletpiacon is látszik a változás, a bérleti díjak emelkedése lelassult, Budapesten a legdrágább kerületekben már másfél éve stagnálnak a lakbérek. A szűkülő kínálat viszont később ismét felfelé hajthatja az árakat. Hosszabb távon kiegyensúlyozottabb piac következhet, de 2027–2028-ban éves szinten már csak egy számjegyű, 6–7 százalék körüli lakásár-emelkedéssel.
A friss lakáspiaci trendekről a Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában Sándor Tünde gazdasági újságíró beszélgetett Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Erkély – ingatlanpiaci kitekintő, szerdán a Népszava YouTube-csatornáján.