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2026-07-15 17:29:00 CEST

Túltolták a biciklit az ingatlanpiacon, erősödik a vevők alkupozíciója

Budapesten a Covid-járvány óta először látszik érdemi árkorrekció a használt lakások piacán. Podcast.