Magyar Péter: Szijjártó Péter távozása a Fidesz szétesését jelzi

A Fidesz felbomlásának újabb jeleként értékelte a miniszterelnök, hogy Szijjártó Péter bejelentette távozását a politikából, és a BYD egyik vezetője lesz.
Magyar Péter Facebook-bejegyzésben emlékeztetett, a volt külgazdasági és külügyminiszter korábban hatalmas magyar állami támogatásért járt cégnek. Értékelése szerint Szijjártó Péter új pozíciója után a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, kinek az érdekét képviselte az Orbán-kormány akkumulátor- és autóipari beruházásai kapcsán.Lemond a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, a Putyin-rezsim érdekei helyett Kínáét fogja képviselni
A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz meghatározó szereplői sorra távoznak, és már új párt létrehozását is bejelentették. Várakozása szerint nemcsak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem annak országgyűlési frakciója is szétesik.Orbán Viktor zárt körben már a politikai pályafutásának végéről beszél, a Fideszben névváltoztatáson is gondolkodnak
Magyar Péter Orbán Viktort is bírálta, aki szerinte „jéghegynek vezette a saját politikai közösségét”, alkotmányos válságról posztolgat, miközben családjával és oligarchákkal lelépett az Egyesült Államokba meccset nézni. Bejegyzését azzal zárta, hogy a Tisza-kormány mindeközben ma is ülésezik, és fontos döntéseket hoz a magyar emberek érdekében.Orbán Viktor családtagjaival nézhette a foci vb dallasi elődöntőjétA Fidesz vár, amíg Orbán Viktor meccset néz, csak jövő kedden választja meg az új parlamenti frakcióvezetőt