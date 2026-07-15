Magyar Péter: Szijjártó Péter távozása a Fidesz szétesését jelzi

Fidesz;Szijjártó Péter;Magyar Péter;

2026-07-15 16:35:00 CEST

A miniszterelnök az egykori külügyminiszter politikai visszavonulása és új vállalati tisztsége után a Fidesz parlamenti frakciója is várhatóan szétesik.

A Fidesz felbomlásának újabb jeleként értékelte a miniszterelnök, hogy Szijjártó Péter bejelentette távozását a politikából, és a BYD egyik vezetője lesz.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben emlékeztetett, a volt külgazdasági és külügyminiszter korábban hatalmas magyar állami támogatásért járt cégnek. Értékelése szerint Szijjártó Péter új pozíciója után a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, kinek az érdekét képviselte az Orbán-kormány akkumulátor- és autóipari beruházásai kapcsán.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz meghatározó szereplői sorra távoznak, és már új párt létrehozását is bejelentették. Várakozása szerint nemcsak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem annak országgyűlési frakciója is szétesik.

Magyar Péter Orbán Viktort is bírálta, aki szerinte „jéghegynek vezette a saját politikai közösségét”, alkotmányos válságról posztolgat, miközben családjával és oligarchákkal lelépett az Egyesült Államokba meccset nézni. Bejegyzését azzal zárta, hogy a Tisza-kormány mindeközben ma is ülésezik, és fontos döntéseket hoz a magyar emberek érdekében.