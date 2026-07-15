Orbán Viktort annyira beszippantotta a világbajnokság, hogy Szijjártó Péter lelépésére is csak egy futballhasonlattal reagált

labdarúgás;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;

2026-07-15 15:50:00 CEST

Nem érte újdonságként a hír.

A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter! - egy közös fotó kíséretében ennyit reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebookon arra, hogy korábbi külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter bejelentette, lemond parlamenti képviselői mandátumáról és a BYD külső kapcsolatokért és új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója előzőleg arról tájékoztatott, hogy a volt miniszterelnök tudott Szijjártó Péter távozási szándékáról, azt viszont elismerte, hogy a korábbi kormánypárt nincs jó állapotban.

Orbán Viktor jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, az ország társszervezésében zajló foci vb elődöntőit és döntőjét tekinti meg a helyszínen.