Zivatarok törhetik meg a hőséget, csaknem az egész országra figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;hőség;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-07-16 08:18:00 CEST

Többfelé felhőszakadásra is számítani kell.

A sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, de délelőtt még lehetnek erősen felhős körzetek. A nap első felében nagyobb területen lehet csapadék, míg délután lokális jellegű záporok, zivatarok várhatók – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint csütörtökön eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon eső, zápor és zivatar egyaránt előfordulhat, majd ez a csapadékzóna az ország középső részei fölé érve legyengül, megszűnik, így délután lokálisan, de inkább az Északi-középhegységben és az Alpokalján lehetnek csapadékgócok. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos.

A várható zivatarok miatt tizenöt megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A zivatarokat néhol jégeső, intenzív csapadék és felhőszakadás is kísérheti, utóbbira Somogy, Vas és Zala megyében figyelmeztetnek.

Tizenkét megyében (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém) ugyanakkor a hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben, az érintett térségekben a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.