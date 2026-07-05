Vitézy Dávid: Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában

vasút;Lázár János;Vitézy Dávid;járművek;

2026-07-05 14:24:00 CEST

Elődje, Lázár János nem egyszerűen tévedett, hanem messze saját ciklusán túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét.

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában - közölte egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében a beruházási és közlekedési miniszter.

Vitézy Dávid a Gazdaságkutató Intézet (GKI) számaira hivatkozva azt írta, ha azokra ránéz valaki, annak azonnal világos lesz, hogy mi a mélyebb probléma vasúti közlekedés mindennapi valósága mögött: nem egyszerűen korosak a járműveink, hanem évtizedekkel öregebbek, az uniós, illetve a környező tagállamok járműveinél. A 42 éves átlagéletkor persze szomorú, ha a nyugat-európai tagállamok 20 évnél fiatalabb járműveihez hasonlítjuk, de egyenesen botrányos, ha megnézzük, hogy ugyanez az adat Romániában 32, Lengyelországban 25, Szlovákiában 22, Csehországban 20 év - ismertette.

A tárcavezető kifejtette, Lázár János közlekedési miniszterként nem egyszerűen tévedett, hanem saját ciklusán messze túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét, amikor sorban beszerzéseket és beruházásokat állított le, függesztett fel vagy akadályozott. Szerinte a vasútfejlesztés elhalasztása és az öregebb járművek üzemeltetése a vasút versenyképességét rontja a közúttal szemben, és gazdaságstratégiai, térségfejlesztési, környezetvédelmi és közlekedéspolitikai zsákutcába vezet.

Vitézy Dávid arra is emlékeztetett, hogy a kormányváltás óta kiszabadították és hazahozták az uniós forrásokat, ezek felhasználását pedig most állítják pályára. A poszt szerint a most hazahozott pénzekből 1,8 milliárd euró értékben új HÉV-kocsikat és 35 darab, emeletes motorvonatot vásárolnak, ami a miniszter szerint önmagában is jelentősen javítja a járműpark átlagéletkorát.