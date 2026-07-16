Mandiner főszerkesztő-helyettes: Orbán Viktor rosszul kormányzott az elmúlt négy évben

Orbán-kormány;Orbán Viktor;Mandiner;

2026-07-16 10:58:00 CEST

Váratlan helyről érte bírálat a volt miniszterelnököt. A Fidesz-közeli lap újságírója, Kacsoh Dániel volt az, aki a tavalyi Pride-ról még úgy nyilatkozott, hogy az Orbán Viktor „mesterterve” volt.

„Szerintem Orbán Viktor rosszul kormányzott az elmúlt négy évben. A rossz kormányzás eredményeként elveszítette a választást, a saját politikai közösségét belelavírozta egy olyan vereségbe, amelyiknek a következményeiről most mind beszélünk” – jelentette ki Kacsoh Dániel, a Mandiner-főszerkesztő-helyettese a Spirit FM Provokatőr című műsorában.

Kijelentésén a műsorvezető annyira meghökkent, hogy még vissza is kérdezett, jól hallotta-e, amire a Fidesz-közeli lap újságírója megerősítette, szerinte az történt, amit mondott. A szerda délután sugárzott egyórás beszélgetés fő témája egyébként az volt, hogy kiderült, Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nál folytatja.

Érdemes felidézni, hogy éppen Kacsoh Dániel volt az, aki úgy próbálta eladni a tavalyi több százezer fős, a hatósági tiltás ellenére megtartott Budapest Pride-ot, hogy az Orbán Viktor „mesterterve” volt. Akkor a Mandiner főszerkesztő-helyettese úgy fogalmazott, „az ellenzék eggyé vált a Pride-dal, amit a felmérések szerint Magyarországon a többség ellenez”.