A Fideszben sem tiszta, hogy Orbán Viktor Donald Trumppal is találkozik-e az Egyesült Államokban, vagy csak meccset néz

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;futball-vb 2026;

2026-07-16 13:40:00 CEST

Havasi Bertalan közleménye alapján az utóbbi.

Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban szerdán kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette: „itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel”. Arra a kérdésre, hogy ez biztos-e, azt mondta: „úgy értesültünk”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban az MTI-vel azt közölte, a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, nem igazak azok a „híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv”. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.

Korábban egyébként a fideszes Pócs János is arról beszélt a 24.hu-nak: biztos benne, hogy a volt kormányfő nem csak meccset nézni ment az Egyesült Államokba. Mindennek abból a szempontból van jelentősége, hogy Orbán Viktor, mint a jogállamiság ismert védelmezője, három napja éppenséggel eltemette a magyar demokráciát a Facebookon, így aztán elég érdekes szájíze lett annak, hogy ezzel a lendülettel fogta magát és lelécelt az országból megcsodálni a foci vb-t.