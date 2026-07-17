Újabb légicsapásokat mért Iránra az amerikai hadsereg, Irán eközben Bahreint és Kuvaitot támadta

Irán;Egyesült Államok;légicsapás;Donald Trump;amerikai hadsereg;háború Iránban;

2026-07-17 07:02:00 CEST

Az amerikai hadsereg közlése szerint hatodik egymást követő éjszaka támadott iráni célpontokat pénteken, az akció közel nyolc órán át tartott. Donald Trump elnök csütörtök este a nemzethez intézett beszédében azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nagy győzelmet arat Iránban”.

Az amerikai hadsereg péntek hajnalban befejezte az iráni célpontok ellen csütörtök este indított legújabb támadást – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM). Irán eközben Bahreint és Kuvaitot támadta.

A parancsnokság közleménye szerint part menti megfigyelő és légvédelmi állásokra, továbbá katonai logisztikai infrastruktúrára mértek csapást. Az amerikai hadsereg hatodik egymást követő éjszaka támadott iráni célpontokat pénteken, az akció közel nyolc órán át tartott.

A CENTCOM hozzátette, hogy több mint 50 ezer amerikai katona teljesít jelenleg szolgálatot a Közel-Keleten. Donald Trump elnök csütörtök este a nemzethez intézett beszédében azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nagy győzelmet arat Iránban” és ennek a munkának a gyümölcsét „nagyon-nagyon hamarosan látni fogják”.

Az iráni hadsereg péntek kora reggel arról számolt be, hogy kamikaze drónokkal indított támadást egy bahreini amerikai katonai bázis ellen, ahol amerikai katonai helikopterek és P-8 felderítő repülőgépek állomásoznak. Eközben a kuvaiti hadsereg arról jelentett, hogy iráni rakéta- és dróntámadás érte az országot. Kuvaitban megszólaltak a légvédelmi szirénák és a helyi hatóságok felszólították a lakosságot, hogy keressen menedéket a legközelebbi biztonságos helyen. A hadsereg jelezte, hogy az ország felett hallható robbanásokat a légvédelmi rendszerek okozták.

Az iráni állami műsorszolgáltató jelentése szerint Kuvaitban amerikai radarberendezéseket és rakétaindító-állásokat gyújtottak fel és hogy ismét célba vettek amerikai katonai létesítményeket Jordániában is. A műsorszolgáltató állításait egyelőre nem erősítették meg.

A CENTCOM csütörtökön azt is bejelentette, hogy újabb hajót fordított vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokád részeként, miközben egy, az utasításnak ellenszegülő vízi járművet katonai erővel állított meg, egy kereskedelmi hajó fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak amerikai egységek. Az amerikai közlemény szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden, a blokád alá nem tartozó hajó számára.