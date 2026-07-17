Megszólalt a Mathias Corvinus Collegium alapítója, nagyon aggódik a Fidesz káderképzőjéért

A Habony Árpád hitelezőjeként ismert Tombor András párbeszédet akar a Tisza-kormánnyal. Most, kormányváltás után már fájnak neki a politikai csatározások, egyetért azzal, hogy a fideszes alapítványoknak átjátszott vagyon a nemzet vagyona. Kölcsönös számadást szeretne.