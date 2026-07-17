Eltörlik a bizalmi vagyonkezelők adómentességét is, a döntések részleteiről Magyar Péter miniszterelnök későbbre ígért tájékoztatást.
A Habony Árpád hitelezőjeként ismert Tombor András párbeszédet akar a Tisza-kormánnyal. Most, kormányváltás után már fájnak neki a politikai csatározások, egyetért azzal, hogy a fideszes alapítványoknak átjátszott vagyon a nemzet vagyona. Kölcsönös számadást szeretne.
Az alapítványok.
A néhány, jól fialó részvény kialapítványozása miatt a jövő még borúsabb.
Tavaly is komoly összeget buktak az állami vagyonkezelésen az adófizetők, miközben tízmilliárdok ömlenek titkos ügyletekbe.
Kiszélesíti az állami vagyont értékesítők körét, illetve jelentős vagyonvesztésre hivatkozva lehetővé teszi a becsült ár alatti értékesítést is az a kormányrendelet, amely a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben.