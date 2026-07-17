Egy videó szerint nem a volt országgyűlési képviselő volt agresszív a Parlament folyosóján, amikor a hatvanpusztai luxusról kérdezte volna Orbán Viktort. Éppen hogy a korábbi kormányfőt testükkel védő fideszes politikusok zavarták el ellenzéki képviselőtársukat.
A jövő hónapban hoz döntést a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. A tét 20 milliárd forint, az esélyek nem errefelé tendálnak. Vélhetően a magyar állam rendezi majd a cechet.
Személyes okokra hivatkozva lemondott posztjáról a csaknem 1700 lakosú Jászboldogháza Fidesz-KDNP-s polgármestere.
Büszke a munkájára, és arra, hogy az elhivatottsága példaértékű a fiatalok számára - a korábbi háromszoros labdarúgó-válogatott Szűcs Lajos futárnak állt.
A korábban kötött szerződések megsemmisítése érdekében fordultak a Fővárosi Törvényszékhez.
A világválogatott játékos haláláról volt klubja, a Ferencváros számolt be honlapján.
A minisztériumtól kért segítséget a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, Szűcs Lajos, de a kormány nyújt mentőövet, ha a rendkívüli tisztújító közgyűlésen az ő jelöltje nyer.
Fucsovics Márton és Babos Tímea a szövetség elnökével, Szűcs Lajossal tárgyalva keresnek mindenki számára elfogadható megoldást. Eközben a férfi csapat - a világranglistán 43. játékos nélkül - Davis-kupa meccset játszik Csehország ellen.
Törvény született arról, hogy kilenc emelet magas teniszstadion épül a Margitsziget közepén, méghozzá kiemelt beruházásként, a hatósági engedélyeztetés megkerülésével. A főpolgármester kiakadt, olvasható az Index.hu oldalán.
A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a belgákkal csap össze az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. Bernd Storck, a honi nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya elmondta: a portugálok ellen nyújtott magas szintet kell hoznia az együttesnek Belgium ellen is. Szűcs Lajos, a Ferencváros és a válogatott korábbi kapusa szerint a siker titka a csapategységben rejlik.