A csapategység a legnagyobb erőnk

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a belgákkal csap össze az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. Bernd Storck, a honi nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya elmondta: a portugálok ellen nyújtott magas szintet kell hoznia az együttesnek Belgium ellen is. Szűcs Lajos, a Ferencváros és a válogatott korábbi kapusa szerint a siker titka a csapategységben rejlik.