Riasztást adtak ki az Egyesült Államokban a kanadai erdőtüzek füstje miatt

Több nagyváros levegője veszélyes szintre romlott. Emiatt szabadtéri programokat mondtak le, New York pedig maszkokat és hűtőközpontokat tett elérhetővé.
Több amerikai államban is levegőminőségi riasztást rendeltek el, miután a Kanadában pusztító erdőtüzek füstje dél felé terjedt. A BBC szerint Detroit, Toronto, New York és Új-Anglia térségében is sűrű füst borította be az égboltot.
A kanadai erdőtűz-információs rendszer adatai alapján 858 aktív tüzet tartottak nyilván, közülük harminc csütörtökön keletkezett. A tüzek túlnyomó részét nem sikerült ellenőrzés alá vonni.
Különösen az Ontario északnyugati részén égő tüzek okoztak jelentős légszennyezést. A füst Thunder Bay és Toronto levegőjét is rontotta, kisebb koncentrációban pedig a Nagy-tavak térségén keresztül New York fölé is eljutott.
Veszélyes levegőminőségre figyelmeztettek egyebek mellett Chicagóban, a michigani Grand Rapidsben, a pennsylvaniai Pittsburghben és az ohiói Toledóban. Csütörtökön több gyermektábori és más szabadtéri programot töröltek, tavakat övező strandokat zártak be, Chicagóban pedig a The Black Keys szabadtéri koncertjének átütemezésén dolgoztak.
New Yorkban a füst miatt romlottak a látási viszonyok, az Empire State Building és a Szabadság-szobor is alig látszott. A város meghosszabbította a hőség miatti veszélyhelyzeti terveket, életbe léptette levegőminőségi vészhelyzeti protokollját, továbbá több száz hűtőközpontot és KN95-ös maszkokat tett hozzáférhetővé.
Az előrejelzés szerint hétfőre a szélirány változása miatt javulhat a levegő minősége az Egyesült Államok déli részein.