A kormánypárt vezetőjének kora őszi kongresszusi felszólalása mindig rendkívüli és nagy várakozással kísért esemény, Andy Burnham átfogó politikai változásokat meghirdető, mozgósító, érzelmes pillanatokat is tartalmazó orátori remeklésével bemutatta kedden, milyen országot akar felépíteni a Sir Keir Starmer utáni Munkáspárt.
Nigel Farage pártelnök beszédével ért véget szombat este a populista szélsőjobboldali párt éves kongresszusa, amely azonban messze nem a terveknek megfelelően zajlott le.
Megválasztották pénteken a kormányzó brit Munkáspárt élére Andy Burnhamet, Nagy-Manchester korábbi polgármesterét, aki a párt vezetői előtt azt ígérte, hogy az Egyesült Királyság tíz éven belül hetedik miniszterelnökeként megakadályozza a populista Reform UK hatalomra kerülését.
A Tisza párt elnöke köszönetet mondott azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik hátrébb szorították az egyéni ambícióikat és félreálltak az útból. Orbán Viktort felszólította, hogy kormánya már csak ügyvezetőként működjön, és hagyjon fel azzal, hogy kétezer milliárd forint hitel felvételével évtizedekre eladósítsa az országot.
Globális nukleáris konfliktushoz vezethet, ha katonákat küldenek Ukrajnába – figyelmeztette a Nyugatot az orosz elnök.
Több mint kétórásra nyúlt programbeszédet tartott a frissen megválasztott lengyel kormányfő.
Könnyen lehet, hogy ez volt a brit kormányfő első és utolsó programbeszéde. Ebben a Konzervatívok újraválasztása mellett érvelt.
A Demokratikus Koalíció elnöke szerint Magyarországon eltűnt az az érzés, hogy a haza vigyáz ránk. Nincs mese, fizessenek a gazdagok.
Theresa May a Brexit-tárgyalások sikerének felelősségéről beszélt Firenzében, kifejtve egy kétéves átmeneti időszak tervét és hódolva a szigetországban élő EU-állampolgárok jelentősége előtt.
Az Együtt-PM Szövetség az Európai Bizottság fordul Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn mondott beszéde miatt, segítséget kérve a független civil szervezetek "üldöztetése", így "Magyarország putyinizálódása miatt".