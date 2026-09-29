Magyar Péter bejelentette, hogy szuperhivatalt állítana fel a nemzeti vagyon visszaszerzésére

A Tisza párt elnöke köszönetet mondott azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik hátrébb szorították az egyéni ambícióikat és félreálltak az útból. Orbán Viktort felszólította, hogy kormánya már csak ügyvezetőként működjön, és hagyjon fel azzal, hogy kétezer milliárd forint hitel felvételével évtizedekre eladósítsa az országot.