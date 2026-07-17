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Magyar Péter – korábbi felvétel

Magyar Péter bejelentette, melyik adónemeket törlik el, bezárják a kiskapukat

A miniszterelnök ismertetése szerint a vagyonkezelő alapítványoknak, a globális és szennyező vállalatoknak többet kell majd fizetniük. Eltörölnek több adónemet, így az Orbán-kormány által bevezetett ebadót, a települési adót, a bevándorlási adót, a szén-dioxid kvótaadót és a tranzakciós díjat is.

Fontos döntéseket hozott a Tisza-kormány annak érdekében, hogy megszüntessük a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát. A leggazdagabbak több ezer milliárd forintot helyezek el ezekben, ezért javasolják bezárni a kiskapukat, és visszamenőlegesen vizsgálni az adóelkerülési praktikákat. Az átalakítással a magyar családok generációváltását fogják segíteni, és ezek a lépések várhatóan évente több tízmilliárd forint bevételt jelentenek majd a központi költségvetésnek, a magyar embereknek – ismertette Facebook-videójában Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése körül, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. 

– Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyek kizárólag a globális nagyvállalatok, a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták. Kivezetjük a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket, azt, hogy az ilyen alapítványoknak adott támogatás háromszorosát lehetett levonni az adóalapból – mondta Magyar Péter, aki az adórendszer-átalakítási döntések közül kiemelte a szennyező vállalatokat érintő jelentős változásokat.

Elhangzott, hogy duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését késztik elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket. Teljeskörűen felmérik Magyarország valódi nagy szennyezőit, hogy azok milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt.

Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadják el, és azokat, akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, a jelenleginél sokkal magasabb díj, és adótételek fogják sújtani. 

– Kiszámítható ipar- és vállalkozásbarát környezetet teremtünk, de a hazai és a külföldi vállalkozóktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a magyar törvényeket, a helyi közösségeket, a munkavállalókat, valamint a környezetvédelmi és vízvédelmi előírásokat. – Emellett több kisebb adófajtát eltörlünk és megszüntetjük az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető adóztatási gyakorlatot – tette hozzá a kormányfő.

Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert. Öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt, és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Ráadásul mindezzel újabb akadályokat hárítunk el az uniós források, több ezer milliárd forint hazahozatala elől – indokolta Magyar Péter a lépéseket, amit sorolt:

  • Eltöröljük az önkormányzatok által külön kivethető települési adót, amit az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 alkalmazott. Sokszor az adminisztráció többe került, mint ami befolyt belőle. 

  • Eltöröljük az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Ezt eddig 16 településen vetették ki az Orbán-kormány döntése alapján

  • Megszüntetjük a bevándorlási különadót, amelyből a magyar államnak soha egyetlen forint bevétele nem származott, soha nem alkalmazták, kizárólag propagandacélokat szolgált.

  • Kivezetjük a szén-dioxid-kvóta-adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyekről az Orbán-kormány pontosan tudta, hogy az uniós joggal ellentétesek, és a beszedett összegeket bírósági ítélet alapján, évek múlva a magyar államnak vissza kel fizetnie. Ezt az adónemet cégek áron aluli megszerzésére használta az előző kabinet, amivel százmilliárdos visszafizetési- és kamatterhet hagyott az országra.  

Egy célunk van, a magyar munkavállalók, a hazai vállalkozások és a magyar gazdaság hosszútávú biztonsága és sikere. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot még pénteken benyújtják a parlamentnek, és a kormány döntései meg is jelennek a Magyar Közlönyben. – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki pozíciót nyílt, transzparens pályáztatással fogjuk betölteni, és a korábbi gyakorlattal ellentétben, a NAV-elnök nem lesz államtitkár a kormányban. Az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyástól mentes szervezetként kell működnie – fűzte a javaslatcsomaghoz Magyar Péter.

A magyar jogállamiság helyreállítása ünneplésre adott okot, mondta Michael McGrath, az EU jogállamiságért felelős biztosa. A Népszava kérdésére viszont nem kommentálta sem Sulyok Tamás, sem Szijjártó Péter ügyét.