Magyar Péter bejelentette, melyik adónemeket törlik el, bezárják a kiskapukat

átalakítás;adórendszer;Magyar Péter;kekva;

2026-07-17 18:50:00 CEST

A miniszterelnök ismertetése szerint a vagyonkezelő alapítványoknak, a globális és szennyező vállalatoknak többet kell majd fizetniük. Eltörölnek több adónemet, így az Orbán-kormány által bevezetett ebadót, a települési adót, a bevándorlási adót, a szén-dioxid kvótaadót és a tranzakciós díjat is.

Fontos döntéseket hozott a Tisza-kormány annak érdekében, hogy megszüntessük a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát. A leggazdagabbak több ezer milliárd forintot helyezek el ezekben, ezért javasolják bezárni a kiskapukat, és visszamenőlegesen vizsgálni az adóelkerülési praktikákat. Az átalakítással a magyar családok generációváltását fogják segíteni, és ezek a lépések várhatóan évente több tízmilliárd forint bevételt jelentenek majd a központi költségvetésnek, a magyar embereknek – ismertette Facebook-videójában Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése körül, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével.

– Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyek kizárólag a globális nagyvállalatok, a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták. Kivezetjük a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket, azt, hogy az ilyen alapítványoknak adott támogatás háromszorosát lehetett levonni az adóalapból – mondta Magyar Péter, aki az adórendszer-átalakítási döntések közül kiemelte a szennyező vállalatokat érintő jelentős változásokat.

Elhangzott, hogy duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését késztik elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket. Teljeskörűen felmérik Magyarország valódi nagy szennyezőit, hogy azok milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt.

Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadják el, és azokat, akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, a jelenleginél sokkal magasabb díj, és adótételek fogják sújtani.

– Kiszámítható ipar- és vállalkozásbarát környezetet teremtünk, de a hazai és a külföldi vállalkozóktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a magyar törvényeket, a helyi közösségeket, a munkavállalókat, valamint a környezetvédelmi és vízvédelmi előírásokat. – Emellett több kisebb adófajtát eltörlünk és megszüntetjük az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető adóztatási gyakorlatot – tette hozzá a kormányfő.

Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert. Öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt, és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Ráadásul mindezzel újabb akadályokat hárítunk el az uniós források, több ezer milliárd forint hazahozatala elől – indokolta Magyar Péter a lépéseket, amit sorolt:

Eltöröljük az önkormányzatok által külön kivethető települési adót, amit az ország több mint 3000 települése közül mindössze 25 alkalmazott. Sokszor az adminisztráció többe került, mint ami befolyt belőle.

Eltöröljük az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Ezt eddig 16 településen vetették ki az Orbán-kormány döntése alapján

Megszüntetjük a bevándorlási különadót, amelyből a magyar államnak soha egyetlen forint bevétele nem származott, soha nem alkalmazták, kizárólag propagandacélokat szolgált.

Kivezetjük a szén-dioxid-kvóta-adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyekről az Orbán-kormány pontosan tudta, hogy az uniós joggal ellentétesek, és a beszedett összegeket bírósági ítélet alapján, évek múlva a magyar államnak vissza kel fizetnie. Ezt az adónemet cégek áron aluli megszerzésére használta az előző kabinet, amivel százmilliárdos visszafizetési- és kamatterhet hagyott az országra.

Egy célunk van, a magyar munkavállalók, a hazai vállalkozások és a magyar gazdaság hosszútávú biztonsága és sikere. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot még pénteken benyújtják a parlamentnek, és a kormány döntései meg is jelennek a Magyar Közlönyben. – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki pozíciót nyílt, transzparens pályáztatással fogjuk betölteni, és a korábbi gyakorlattal ellentétben, a NAV-elnök nem lesz államtitkár a kormányban. Az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyástól mentes szervezetként kell működnie – fűzte a javaslatcsomaghoz Magyar Péter.