Vitézy Dávid bejelentette, hogy kezdődhet az önkényes lakásfoglalók által megszállt épületek bontása Rákosrendezőn

Budapest;MÁV;Vitézy Dávid;Rákosrendező;

2026-07-18 10:09:00 CEST

A MÁV megadta a hozzájárulást, a főváros elkezdheti a szükséges beavatkozásokat a problémás ingatlanoknál. Erről a tárcavezető csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett

Végre előrelépés történt Rákosrendezőn: a MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson a problémás ingatlanokban - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid szerint ugyanannak a rossz döntésnek ma két szembetűnő következménye látható Budapesten. Amikor az arab befektetőknek szánt rákosrendezői ingatlanfejlesztés kedvéért Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter „parancsára” néhány éve a MÁV megkezdte a terület kiürítését, az nem csupán a vasutasok munkáslakásait érintette, hanem a Közlekedési Múzeum ott működő raktárait is felszámolták.

A nagy arab tervből végül nem lett semmi, a főváros megvásárolta a területet, de addigra már a vasutasokat és a múzeumi raktárak egy részét is kilakoltatták. Így viszont maradt két súlyos probléma. Rákosrendezőn az egykori munkáslakások kiürültek, de a terület évekig rendezetlen maradt, több épületbe önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági gondok alakultak ki - ismertette a miniszter.

Vitézy Dávid szerint most végre előrelépés történt: a MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson ezekben az ingatlanokban; eddig Lázár János idején ez akadályozta a közgyűlés bontásról szóló, egyébként Vitézy Dávid javaslatára hozott döntéseinek végrehajtását.

Erről a tárcavezető csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett. „Reményeim szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhet ez az áldatlan állapot” - írta a miniszter, hozzátéve: addig is a rendőrség fokozott közbiztonsági ellenőrzéseket tart a területen, csütörtökön sok embert elő is állítottak.

Ezzel szorosan összefügg a Közlekedési Múzeum ügye - folytatta. A Tatai utcai raktárak kiürítése miatt a muzeális járművek és műtárgyak jelentős része az Északi Járműjavítóba került. „Most pedig mindenki láthatja azokat a 444 által nyilvánosságra hozott képeket, amelyek megmutatják, milyen állapotok alakultak ki az elmúlt években” - írta.

A beszámoló szerint a műtárgyakat abban a felújításra váró csarnokban tárolják, amelyben lehulló vakolat és épületelemek veszélyeztetik az állományt, kóbor macskák, galambok és rágcsálók jelennek meg a járművek között, az értékes műtárgyakat pedig vastag por borítja. Olyan pótolhatatlan értékek is ideiglenesen méltatlan körülmények közé kerültek, mint IV. Károly király történelmi Junkers repülőgépe, vagy a múzeum sok egyedülálló autó- és vasúttörténeti emléke. „Ez nemcsak méltatlan, hanem elfogadhatatlan is” - szögezte le Vitézy Dávid.

„Ezért döntöttünk úgy, hogy megmentjük az Északi Járműjavítóban tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét, amelyet a Lázár-vezetés leállított. Az első lépés az volt, hogy újra megnyitottuk a helyszínt a látogatók előtt. A következő pedig az, hogy a múzeum végre méltó és végleges otthont kapjon, és a magyar közlekedéstörténet pótolhatatlan emlékei biztonságos körülmények közé kerüljenek” - írta.

Végül mindenki megfizeti az árát, ha a külföldi érdekek, az arab befektetők pillanatnyi szempontjai, a politikai kampányok és a rövid távú egyéni érdekek fontosabbak a szakmai döntéseknél - vélekedett, hozzátéve, az előző kormányzat súlyos örökséget hagyott hátra. „A mi feladatunk most, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, Rákosrendezőn és a Közlekedési Múzeumnál is. És az is, hogy feltárjuk, milyen döntések vezettek ezekhez az áldatlan állapotokhoz” - írta Vitézy Dávid.