A Fidesz felszólította Kapitány Istvánt, hogy adja el a részvényeit a Shellnél

Fidesz;Shell;Kapitány István;

2026-07-18 14:28:00 CEST

Orbán Viktor pártja szerint vissza kell állítani a benzinárstopot.

Miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István százmilliókkal gazdagodik - írta az MTI-hez eljuttatott Fidesz-frakció szombati, közleményében a benzinárstop újbóli bevezetését sürgetve.

A párt azt állította, hogy a Fidesz-kormány alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, most viszont szerintük már Magyarország a legdrágább országok egyike. Úgy folytatták: Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Mára már a benzinkutak jelentős részében az üzemanyagárak meghaladják a korábbi védett árszintet, ez rossz a magyar családoknak és vállalkozóknak, többek között a mezőgazdaságban dolgozóknak - tették hozzá.

A Fidesz-frakció szerint ugyanakkor Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán a Shell-részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Ez most sincs másként: ha az olajár emelkedik, az olajcégek és a részvényesek tollasodnak - magyarázták, visszásnak és aggályosnak nevezve, hogy olyan kérdésekben dönt vagy éppen - „a nagy nemzetközi olajcégek érdekében” - nem dönt a gazdasági és energetikai miniszter, amelyből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. Ennek része az is, hogy korábbi foglalkoztatója és saját milliárdos értékű részvényportfóliója számára hoz kedvező döntéseket - közölték.

A Fidesz-frakció felszólította Kapitány Istvánt, hogy ezt a pénzügyi-gazdasági összeférhetetlenséget azonnal szüntesse meg, adja el shelles részvényeit, „ne a magyar embereken nyerészkedjen és gazdagodjon”. Felszólították továbbá a magyar kormányt, hogy ne a multikat, hanem a magyar emberek érdekeit szolgáló döntéseket hozzon, és vezesse be újra a benzinárstopot.