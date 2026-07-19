Hihetetlen 6-4, mikor jön a második szett?

Anglia;Franciaország;bronzmeccs;futball-vb 2026;

2026-07-19 11:30:00 CEST

Amerikai futball

Életemben tizenhat labdarúgó-világbajnokságot láttam, ezek felét volt szerencsém a helyszínen átélni – és volt balszerencsém, hogy magyar csapattal személyesen csak egyszer találkozhattam –, ám sosem hittem volna, hogy valaha is a bronzmeccsről írok, pláne nem, hogy áradozom arról.

Pedig most az történik.

Anglia–Franciaország 6-4… Aki elmulasztotta, az eredményből sejtheti, hogy éjfél után sem ásított senki, noha ennek a maratoni-monstre vb-nek az elejére már nem is emlékszem, csak az rémlik, hogy sokszor voltam álmos.

Dereng még két 6-4, egyaránt 1977-ből. A Videoton már 6-0-ra is vezetett a Fazekas, Törőcsik, Zámbó csatártrióval, mögötte meg az irányító Tóth Andrással felvonuló Újpest ellen; a Májer, Szabó József, Tieber támadó hármas ellenállhatatlan volt, és egy felejthetetlen órán át ragyogott Kovács József, Csongrádi, Burcsa…

A másik 6-4-et Bukarestben játszották, a jugoszlávok nyertek a románok vendégeként annak a brillírozó Safet Sušićnak a főszereplésével, aki nagyobb – de minimum akkora – legendája volt a PSG-nek, mint Ronaldinho, Messi, Neymar…

Vagy Mbappé.

Aki szombat éjszaka – társaival együtt – egy félidőt lekésett a bronzmérkőzésről. Olyan első ötven perc zajlott, amelyet az angol válogatott ellenfél nélkül vívott, a francia együttes ugyanis nem jelent meg a pályán. A kékek még örülhettek, hogy távollétükben csak 4-0-ra húztak el a lovagias britek.

Ám aztán megérkezek a fiúk a La Manche innenső oldaláról. S mindjárt hevesen pótolni kezdték az elmaradást.

Olyan sebességgel futballoztak, hogy szélvihar támadt, néhány akciójuk pedig egyenesen a legszebb időket idézte.

Csiki-csuki, lövőcsel, visszapassz… Még akkor is bevetettek egy újabb trükkös átadást, amikor már mindenki azt gondolta, nincs több szín a pakliban.

Fergeteges, felemelő, fenséges volt, ahogyan a brit befejezés is: Jude Bellingham szédítő szólóval döntögette, fektette az előbb 4-3-ra, majd 5-4-re felzárkózó franciákat, végül a bal sarokba passzolt, elállt a lélegzet. Bellingham alighanem Anglia legjobb futballistája Bobby Charlton óta, és egészen biztosan a legkiválóbb angol vb-produkciót nyújtotta nagy elődje ragyogása, hatvan hosszú esztendő után.

Mbappé pedig… A mostani tornát tíz góllal zárta, a vb-ken már huszonkettőnél tart, itt a modern idők Just Fontaine-je, aki még az eredetinél is nagyszerűbb.

S persze Olise sem piskóta. Dembélé sem. Barcola sem.

A magyar tévéstúdióban nem ájultak el a történtektől. A mérkőzés egyes szakaszairól még az is elhangzott, hogy „szakmailag értékelhetetlen”. Ott, ahol a Felcsút–Kisvárdától lehidalnak, a 6-4-es miami parádé után fanyalogtak.

Igaz, azon a részlegen Kubatov pártfunkcionárius klubelnököt doktor Springerhez hasonlították.

Ez nagyjából a Csete Beáta-szint. (Hogy ki az a Csete? Hivatalos megjelölése szerint műsorvezető-riporter. De ezen az alapon futballista Mbappé is meg a reménytelen felcsúti akadémista is.)

Nézzünk körül, mit szólt a meccshez a glóbusz. A Daily Star azt írta: „Az este elején senkit sem érdekelt a semmitmondó harmadik helyért vívott meccs, de a párharc végére az egész világot lenyűgözte.”

A Corriere dello Sport tudósításában ez állt: „Tíz gól, egy mérkőzés, amely bekerül a történelemkönyvekbe, és nemcsak azért, mert Mbappé vezeti a vb örök góllistáját 22 góllal. Hanem azért is, mert emlékeztet bennünket arra, hogy a futball végső soron a világ legszebb sportága volt és az is maradt; az a sport, amelyben az élet és a teljesítmény elválaszthatatlanul összefonódik.”

Valóban lebilincselő volt a feltűnő francia késés ellenére is.

E csodálatos gálaműsorról annál jobbat nem mondhatok, mint amit a Wimbledonban is otthonos The Telegraph vetett fel: „Mikor kezdődik a második szett?”