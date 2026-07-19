Gajdos László: Mindenki Sulyok Tamásról beszél, de sokkal fontosabb, hogy megszűnt Polt Péter védettsége

Alkotmánybíróság;Polt Péter;Gajdos László;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-07-19 12:38:00 CEST

A miniszter szerint az Alkotmánybíróság távozó elnökének a vagyonvisszaszerzési hivatal előtt kell számot adnia tetteiről.

Megszűnt Polt Péter védettsége - közölte egy vasárnapi Facebook-posztjában az élő környezetért felelős miniszter.

Gajdos László szerint most mindenki Sulyok Tamásról beszél, de az Alkotmánybíróság elnökének távozása talán még fontosabb dolog.

Emlékeztet, a 17. alkotmánymódosításnak több fontos eleme is van, ezek közé tartozik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatásának megszűnése is, mivel betöltötte a 70. életévét.

Ennek a változásnak is szimbolikus jelentősége van, hiszen az Orbán-kormány az Alkotmánybíróságra menekítette ki a korábbi legfőbb ügyészt, aki több mint húsz éven át fedte el, illetve akadályozta, hogy számos korrupciós ügyben valódi felelősségre vonás történjen.

- szögezte le.

A miniszter közlése szerint Polt Péternek a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt is számot kell majd adnia a tetteiről. Azt írta, a változással a kormány újabb választási ígéretét teljesítette. Nincs több érinthetetlen ember. Nincs több kivételezés - fogalmazott Gajdos László.