Gyurcsány Ferenc;Halfesztivál;Ecseg;

Gyurcsány Ferenc elment a palotási halfesztiválra az új élettársával, harcsapaprikás szekcióban az első lett a csapatával

Emellett a legfinomabb desszert és a leglátogatottabb sátor díját is megszerezték.

Több elismerést is nyert Gyurcsány Ferenc ecsegi csapata a Palotáson másodszor megrendezett Halfesztiválon.

A korábbi miniszterelnök egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt írta, a harcsapaprikás kategóriában megvédték tavalyi első helyüket, emellett az ő csapatuk kapta a legfinomabb desszertnek és a leglátogatottabb sátornak járó díjat is. Közlése szerint élettársával főzés helyett a vendégek fogadásában és kiszolgálásában vettek részt: beszélgettek, palacsintát kentek és segítettek a sátornál. Nagyon fontos dolgokat: beszélgettünk, kedvesek voltunk a vendégekkel, palacsintát kentünk, kiszolgáltunk. Igaz, nem főztünk. Talán ezért is győztünk - tette hozzá egy mosolygós szmájli kíséretében.

A versenyen több település csapata indult, a házigazda palotási csapat tagjai pedig énekkel köszöntötték a győzteseket. Csak kicsit voltunk zavarban… - zárta sorait Gyurcsány Ferenc.

A kekvák által ellátott feladatok nem szűnnének meg, hanem állami feladatellátásba kerülnének. Szigorodnának az átláthatósági, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati előírások, a kuratóriumokat pedig újra kell választani.