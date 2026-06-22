Gyurcsány Ferenc: Ecsegre költözöm? Elmondom

Gyurcsány Ferenc;költözés;Nógrád vármegye;Ecseg;

2026-06-22 11:30:00 CEST

A volt miniszterelnök megerősítette, hogy megvettek egy régi, nagyjából kétszáz éves, egykori malomépületet a Nógrád megyei községben.

„Ecsegre költözöm? Is. Elmondom” – írta hétfő délelőtt a Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc, miután a múlt héten a Nógrád megyei község polgármestere már megszellőztette, hogy az egykori miniszterelnök házat vett a településen.

Gyurcsány Ferenc úgy folytatta: „Életünk nagyobb része, elsősorban Marci miatt, egyelőre Budapesthez köt. Ezért egy jó ideig nem tudunk teljesen elszakadni a várostól, de két dolog biztosan változik. Egyrészt ősszel átköltözünk Pestre, Zuglóba, egy, a múlt század elején épült bérház egyik lakásába, másrészt amikor csak lehet, Ecsegen töltjük az időnket.” Hozzátette:

„A múlt héten megvettünk egy régi, nagyjából kétszáz éves, egykori malomépületet. A száz négyzetméteres házon és a telken lesz elég munka, amit most kifejezetten várok is. Olvasás és írás mellett a következő pár évben ezzel fognak telni az ecsegi napjaink. (…) Nem fogunk bezárkózni. Élni fogunk a faluval, a faluban.”

A történet előzménye, mint megírtuk, a múlt héten a Pásztó közelében fekvő falu polgármestere számolt be arról, hogy házat vett a településen a volt miniszterelnök. Baráth Éva azt közölte, hogy Gyurcsány Ferenc a közeljövőben nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon azonban ez a szándéka. Egyben jelezte, hogy a jövőben részt kívánnak venni a település életében és látogatni fogják a közösségi rendezvényeket, de az nem derült ki, hogy vele együtt ki érkezne a faluba.

Dobrev Klára 2025. május 8-án jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc lemond a Demokratikus Koalícióban (DK) betöltött elnöki posztjáról, kivonul a közéletből és semmilyen választáson nem indul többé, ráadásul válnak is. Gyurcsány Ferenccel együtt távozott a posztjáról távozik posztjáról Wirsching Viktória, a DK kommunikációs igazgatója is. A tisztújításon Dobrev Klára indult az elnöki posztért, majd meg is választották, viszont a katasztrofális választási vereség után ő is lemondott, ezt követően a hónap elején Varju László lett a DK elnöke.