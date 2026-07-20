Kidőlt fák és leszakadt ágak miatt riasztották a katasztrófavédelmet, Érden az iskola tetejét szakította le a vihar

időjárás;vihar;katasztrófavédelem;Érd;viharkárok;

2026-07-20 07:04:00 CEST

Számos bejelentést tettek az ország több pontjáról a viharkárok miatt vasárnap.

A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint Budapestről is érkeztek bejelentések vasárnap a vihar miatt a katasztrófavédelemhez.

Az erről szóló közlemény felidézi, legtöbbször útra, épületre dőlt fákról, leszakadt ágakról, letépett elektromos vagy távközlési vezetékekről számoltak be. A 7-es főút forgalmát a 64-es főúti csomópontnál akadályozták leszakított ágak, és szintén a 7-es főúton, de már Sormás és Eszteregnye között egy fa dőlt a szalagkorlátra.

Érden az iskola tetejét vitte el a szél. A település polgármestere a Facebookon azt írta, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium aulája fölötti könnyűszerkezetes, trapézlemez fedésű tetőszerkezet több drabját egyetlen rendkívül erős széllökés szakította le. A tetőlemezek a kertben, illetve részben a plébánia udvarán értek földet, személyi sérülés nem történt. A tankerület hétfőn elkezdi a károk felszámolását és a helyreállításhoz szükséges munkálatokat. Csőzik László kiemelte, indokolt annak műszaki vizsgálata is, hogy a korábbi helyreállítások, illetve az éppen tavaly elvégzett megerősítő munkálatok megfelelő eredményt hoztak-e, vagy felmerülhet bármilyen garanciális vagy kivitelezési kérdés.

A szombaton és vasárnap érkezett hidegfront, illetve az ahhoz kapcsolódó viharos időjárás miatt korábban a Balaton-átúszást is elhalasztották.