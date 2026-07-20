Fekete hete volt a Fidesznek, elég meglepő, hogy Orbán Viktor eltűnése után kiben támadt fel a lelkiismeret

Orbán Viktor;kommunikáció;Fidesz-KDNP;bukás;

2026-07-20 05:55:00 CEST

Pusztán a kommunikáció kevés ahhoz, hogy a Fidesz kilábaljon a válságból – jelentette ki Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember, aki Orbán Viktorra utalva arról is beszélt: ha a vezér eltűnik, meghirdet rendezvényeket, ahova nem megy el, akkor elbizonytalanítja a táborát.

Fekete hete volt a Fidesznek. Az előző kormány két minisztere is lemondott: Gulyás Gergely az országgyűlési frakció vezetéséről, Szijjártó Péter pedig a mandátumáról. Szijjártó, aki külgazdasági és külügyminiszterként sok éven át a Fidesz egyik meghatározó politikusa volt, a kínai BYD szolgálatába állt, tehát egy olyan multi kedvéért hagyta el a parlamentet, amely minisztersége idején súlyos tízmilliárdokat kapott támogatásként az államtól.

A hét krónikájához tartozik, hogy tetőzött Orbán János Dénes botránya. A Fidesz által favorizált, pár éve Kossuth-díjban részesített költő-íróról nemcsak az derült ki, hogy a „szakmai vezetésével” működő, költségvetési pénzből gazdálkodó alapítvány felhasználási díj címén 412, a későbbi pontosítás szerint 422 millió forint fizetett ki neki, és nemcsak az, hogy az Operettszínháztól 90 millió forintot kapott, hanem az is, hogy még 1,3 milliárd forint volt betárazva a számára. Ezt az összeget végül Tarr Zoltánnak, a Tisza-kormány kulturális miniszterének sikerült visszaszereznie.

Ha ez nem lenne elég, a fideszes Ferencz Orsolya, volt űrkutatásért felelős miniszteri biztos gondolatkísérletbe kezdett egy új párt létrehozásáról. Az ötlet az Orbán-rendszerben több miniszteri posztot betöltő Navracsics Tibornak sem volt ellenére.

Hab a tortán: Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának fideszes alelnöke abban a hiszemben nyilatkozott, hogy Orbán Viktor nem csupán meccset nézni utazott az Egyesült Államokba, hanem Donald Trump elnökkel is találkozni fog. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kénytelen volt helyesbíteni. Nincs tervben ilyen találkozó. Havasi egy másik megnyilvánulásában a hvg.hu kérdésére elismerte, hogy a „Fidesz állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus. Ezt tagadni nem érdemes”.

Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember kifejezetten érdekesnek tartja, hogy Havasi Bertalan most úgy kommunikál, ami normális, elvárható. Ettől nagyon el vagyunk szokva.

A Fidesz kommunikációja – nemcsak az elmúlt tizenhat évben, hanem már előtte is – abból állt, hogy „minden rendben van, minden úgy alakul, ahogyan elterveztük”.

Emlékezhetünk rá – tette hozzá Bőhm Kornél –, hogy a Fidesz még a Budapest Pride-on felvonuló hatalmas tömeget is a saját sikereként próbálta láttatni, mondván, teljesült Orbán Viktor mesterterve, annak ellenére, hogy a Fidesz előzőleg be akarta tiltani a rendezvényt. Ennek ismeretében meglepő, hogy Havasi Bertalan a párt egyfajta lelkiismereteként jelenik meg, őszintén és önkritikusan beszél. Korábban ez rá se volt jellemző.

A Fidesz jelenlegi válsága azonban nem oldható meg puszta kommunikációval – hangsúlyozta. Megkopott egy hagyományos, nagyon erős politika márka, a párt a hiteltelenedés útján halad. Az üzleti életben használt fogalmak a politikában is érvényesek. Akkor lehet jól kommunikálni, ha jó a kínálat, amit be lehet csomagolni vonzó, fogyasztható, eladható terméknek.

A Fidesz azonban a szétmállás jeleit mutatja, vezető politikusai menekülnek a fedélzetről – állapította meg Bőhm Kornél. Nincs egy szilárd pont, ahonnan indulva a párt képes lenne hitelesen szólni a választókhoz. Ezért mély a válság, mert a mondanivalónak nincs megalapozottsága.

Hozzászoktunk, hogy a Fidesznek mindig van központi üzenete, amihez az összes politikus tartja magát. Ez most nincs, és nincs központi erő sem, amely irányítaná a kommunikációt. És azért nincs, mert a gépezet is akadozik.

A Fidesz akkor járna a legjobban – vélekedett Bőhm Kornél –, ha a láthatóságát bizonyos mértékig megőrizve visszavonulna újraszervezni, újra kitalálni önmagát. A párt ezt a lehetőséget elmulasztotta akkor, amikor a parlamenti választáshoz viszonylag közeli időpontban kongresszust tartott. Bár egy-két – nem feltétlenül első vonalbeli – politikus részéről elhangzottak csalódott felszólalások, nem történt sem igazi szembenézés, sem irányváltás. Még csak finomhangolás sem. Nem változott az a politikai vonal, amit Orbán Viktor addig képviselt, és ami óriási bukáshoz vezetett a választáson.

Márpedig ilyen helyzetben elemzésre van szükség, a rendelkezésre álló emberi és szervezeti erőforrások felmérésével újra kell alkotni a párt stratégiáját. Ha a Fidesz ugyanabban a struktúrában ugyanazt a kommunikációt folytatja, aminek a következménye a vereség lett, azzal csak maga alatt vágja a fát.

De az is biztos, hogy nem elegendő új kommunikációs üzeneteket kitalálni

– nyomatékosította Bőhm Kornél.

Feltételezhetjük, hogy ezzel a pártelnök és környezete is tisztában van. Orbán Viktor jelenlétének hiánya ugyanakkor nyugtalanító érzést kelt a Fidesz megmaradt támogatóinak közében. Ha krízishelyzetben a vezér eltűnik, nem látható, meghirdet rendezvényeket, ahova nem megy el, akkor elbizonytalanítja a táborát – figyelmeztetett Bőhm Kornél.

Valószínűtlen, hogy a közeli jövőben a Fidesz ismét kétharmados parlamenti többséggel bíró konglomerátummá válik. Ki kell tűzni egy reálisan elérhető célt, ami akár a középpártiság is lehet. Ehhez – mint bármilyen más válsághelyzetben – jól kell beosztani az erőforrásokat.

Pár hónappal a választás után nem várható el, hogy a napi ügyek vitele mellett a Fidesz felvegye a küzdelmet a nyomasztó túlerőben lévő kormánypárttal szemben, de a feladatok sorában nem is ez áll az első helyen: az újjáépítés ennél most jóval fontosabb. Jó ideig nem lesz semmilyen választás. Bőhm Kornél szerint a Fidesznek a már említett feltételek teljesítésével arra kell optimizálnia a működését, hogy összeállítson egy csapatot, amelyiknek a relatív siker reményében egyáltalán módja lesz elindulni a következő megmérettetésen.