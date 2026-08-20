A síita Iránnal szemközt fekvő ibádita-szunnita szultanátus már közel jár az Iránnal való megállapodáshoz a Hormuzi-szoros megnyitásáról, ám az amerikai elnök óva int, hogy az Egyesült Államokat kihagyva kössön megállapodást.
Az Öböl menti államok a tengeri útvonalak bénulása miatt újra teljes kapacitásra kapcsolják a régi csővezetékeket, és felgyorsítják a vasúti fejlesztéseket. Feltételezések szerint a válság átrajzolhatja a Közel-Kelet energetikai és kereskedelmi térképét, miközben a kőolaj ára újra emelkedik.
Azok az államok, amelyek baráti viszonyt ápolnak az Egyesült Államokkal.
Irán az ellene indított háború két és fél hónapja után ma is képes fenyegetni a közel-keleti térséget, és olyan békefeltételeket szab, amelyekről az Egyesült Államok hallani sem akar. Ha ez a patthelyzet még hónapokig elhúzódik, az Európában is ellátási problémákat okozhat – mondta el a Népszavának Szalai Máté Közel-Kelet kutató. Interjú.
Az izraeli-amerikai támadást Irán és a libanoni Hezbollah válaszcsapásai regionális konfliktussá változtatták. A beavatkozás Irán területi egységét is fenyegeti, a Netanjahu-kormányt viszont megerősítheti és módosíthatja az amerikai bázisokról való gondolkodást – mondta el a Népszavának Szalai Máté Közel-Kelet kutató.
Az Amnesty International jelentése alapján a néhány napos zavargásokban több mint 100 emberrel végeztek, de a valódi szám ennek akár duplája is lehet.
Az Egyesült Államok hadiflottája ellen esélye sem lenne Iránnak egy nyílt összecsapásban. De másképpen megkeseríthetnék az amerikaiak életét.
Az amerikai elnök állítja, nem is annyira nagy dolog, hogy megtámadtak a térségben két tankhajót. Nem sokkal korábban viszont két és félezer katonát vezényelt a térségbe.
Újabb szállítóhajók ellen követtek el támadást a Hormuzi-szoros közelében. A bizonyítékok Iránra mutatnak, ami az atomalkut is romba döntheti.
Három figyelmeztető lövést adott le egy iráni őrhajó megállítására az amerikai haditengerészet egyik rombolója. Az incidens a Perzsa (Arab)-öböl északi végénél történt. A Pentagon elismerte, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda négy naszádja „zaklatta” az amerikai haditengerészet hajóit, s a kuvaiti haditengerészet egyik hajóját is.
Az iraki válság miatt az Egyesült Államok egy repülőgép-hordozót vezényelt a Perzsa-öbölbe - jelentette pénteken a CNN hírtelevízió amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva.