„Európában egyelőre főként az áremelkedéseket érezzük, nálunk is ellátási problémává válhat, ha ez a konfliktus még hónapokig elhúzódik”

Irán az ellene indított háború két és fél hónapja után ma is képes fenyegetni a közel-keleti térséget, és olyan békefeltételeket szab, amelyekről az Egyesült Államok hallani sem akar. Ha ez a patthelyzet még hónapokig elhúzódik, az Európában is ellátási problémákat okozhat – mondta el a Népszavának Szalai Máté Közel-Kelet kutató. Interjú.