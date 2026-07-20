Bujdosó Andrea: Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnöknek

Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt - jelentette ki a Tisza párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea a Parlamentben.
A politikus állítása szerint a képviselők hosszan egyeztettek a választásról, de azt is állította, hogy ehhez képest egyhangú a frakció álláspontja. Polgár Juditról úgy vélekedett, képes kifejezni a nemzet egységét. Szerinte olyan államfőre van szükség, aki emellett bírja az emberek bizalmát és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Méltóság, integritás és empátia, ez a három tulajdonság szükséges a köztársasági elnöknek - közölte, hozzátéve, ez szerinte az elmúlt időszakban nyomokban sem bukkant fel a Sándor-palotában.Magyar Péter hétfőn megkérdezi Polgár Judittól, vállalná-e a köztársasági elnöki tisztségetPolgár Juditot javasolja Magyarország új köztársasági elnökének több ismert sportoló, kutató és művész
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