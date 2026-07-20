Két hatvanpusztai zebratetemet szállító terepjáróról készült képet is küldött a hatóságoknak Hadházy Ákos

A képet becsatoltam a hatvanpusztai állatkínzás gyanúja miatt tett feljelentés mellé – posztolta és közzé is tette Hadházy Ákos azt a fotót, amelyet az RTL Híradó egyik nézője küldött be. Azon egy terepjáró platóján két elhullott zebra látható. Amint az a televízió Részletek a Házon kívül című műsorának riportjában elhangzott, a beküldő szerint a kép még 2025 elején készülhetett.
A televíziós stáb és a korábbi ellenzéki politikus a valóságban is utána szeretett volna járni, hogy a kép valóban a Mészáros csoport vadásztársaságának területe mellett készült, jóval a hivatalosan bejelentett januári fagyhalálok előtt.
A rendőrség már nyomoz az ügyben, Hadházy Ákos pedig feljelentés-kiegészítést tett állatkínzás gyanúja miatt. Az RTL munkatársa és a volt parlamenti képviselő együtt próbált információt kérni a Vál-völgye Vadásztársaságtól, de senkit nem találtak az épületükben.Megfagyott három zebra Hatvanpusztán, egy negyedik elhullását még vizsgálja a kormányhivatalHadházy Ákos: Zebracsikók születtek Hatvanpusztán
A Hatvanpusztai „majorság” és a vadásztársaság közötti kilométeres hosszon drótkerítés feszül, de az ott tartott zebrákat, bölényeket és más állatokat földsánccal eltakart szakaszokon duplakerítést is húztak. Végül autókkal vadászok, biztonsági emberek terelték el a stábot a kerítéstől, de megszólaltatni szintén nem tudtak senkit.Nyomoz a rendőrség a Hatvanpusztán elpusztult zebrák ügyébenKormányhivatali vizsgálat indul a Hatvanpusztán elpusztult zebrák miattHadházy Ákos újabb feljelentést tesz, hogy kiderüljön, miért nem szerepel mind a tíz zebra a hatvanpusztai légi felvételeken