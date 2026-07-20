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2026-07-20 22:29:00 CEST

Két hatvanpusztai zebratetemet szállító terepjáróról készült képet is küldött a hatóságoknak Hadházy Ákos

A volt országgyűlési képviselőt és az RTL Híradó stábját elterelték Orbán Viktor apjának állítólagos „majorsága” és a Mészáros Lőrinchez köthető vadásztársaság közötti területen felhúzott kerítésétől.