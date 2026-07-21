Csaknem 10 millió forintért szállt meg Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf és ötfős kísérete

Madrid;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;luxizás;

2026-07-21 08:01:00 CEST

Bőkezűen szórták a közpénzt a tárcavezető kényelmére.

Rögtön első NATO-csúcsán összehozta minisztersége egyik legdrágább útját Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszter: Madridban saját magának és ötfős delegációjának csaknem 10 millió forintért foglaltak szállást - derül ki a 24 cikkéből.

A lap szerint madridi Mandarin Oriental Ritz a spanyol főváros egyik legismertebb és legelőkelőbb luxusszállodája. Az 1910-ben megnyílt, Belle Époque-stílusú szállót az európai útjáról hazatérő XIII. Alfonz spanyol király építtette, mert úgy érezte, hiányzik a fővárosból egy külföldi méltóságok fogadására alkalmas, illusztris hotel. Azóta megfordult itt többek között Ernest Hemingway, Frank Sinatra, Madonna, Grace Kelly - és Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2022. június 28. és 30. között az első NATO-csúcsára érkezett Madridba, a hatfős delegáció két éjszakája 9 576 501 forintba került. A miniszter kényelmére 1 596 084 forint közpénzt szórtak el. Ez azt jelenti, hogy mind a tárcavezető, mind a kísérői 798 ezer forintos éjszakánkénti áron szálltak meg a spanyol főváros egyik legpatinásabb szállodájában.

A 24 felidézi, hogy korábban is próbáltak már tájékozódni Szalay-Bobrovniczky Kristóf fényűző útjairól, de ekkor a Honvédelmi Minisztérium nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtagadta az adatközlést.

Minisztersége alatt Szalay-Bobrovniczky Kristóf 35 ország 51 különböző városába látogatott el. Leggyakrabban Belgiumban járt, összesen 19 alkalommal, emellett 7-szer járt Szerbiában, 6-szor Németországban, 5-ször Szlovákiában. Megfordult az Orbán-kormánnyal baráti országokban, így például Grúziában, Azerbajdzsánban és Izraelben, több utazást tett a NATO keleti szárnyának országaiba, például Lengyelországba és Litvániába. Ukrajnába még Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter 2023 decemberében tett hivatalos meghívására sem volt hajlandó elmenni. A NATO védelmi miniszteri üléseire 9 alkalommal utazott el.

A lap azt is megállapította, hogy a miniszter legnagyobbrészt honvédségi géppel repült, a 90 regisztrált út közül 78 alkalommal utazott így, még az olyan közeli célpontokra is, mint Prága, Varsó, Belgrád vagy Szarajevó. A miniszter más útjain sem vetette meg a fényűzést, de közülük is kirívó volt még, amikor 2025 decemberében a Magyar-Török Felsőszintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén Szalay-Bobrovniczky Kristófnak és egyfős delegációjának egy éjszakára 4,3 millió forintért foglaltak szobát.