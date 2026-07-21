Egy egész mini tévétársaságot tartott fenn Lázár János, aztán szemrebbenés nélkül hazudott róla

Fidesz;kampány;Lázár János;hazugság;tévétársaság;Építési és Közlekedési Minisztérium;Lázárinfó;

2026-07-21 05:55:00 CEST

Kerületi kábeltelevíziók is megirigyelhették volna, mivel vették fel a volt építési és közlekedési miniszter Lázárinfó sajtótájékoztatóit a parlamenti választás előtti kampányban. Azt egyelőre nem tudni, a stáb tagjai kinek az alkalmazásában álltak, kitől kapták a fizetésüket, de a Lázárinfók költsége enélkül is több száz millió forintra tehető. Vitézy Dávid szerint a belső vizsgálatok függvényében döntenek arról, tesznek-e feljelentést az ügyben.

Több kamera, vezeték nélküli hangtechnika rendszer, egy professzionális adáslebonyolító vezérlővel felszerelt kisbusz, illetve a hozzá tartozó stáb kísérte Lázár Jánost a választást megelőző egy év alatt, az interneten rendre élőben sugárzott Lázárinfó című kampányturnéján.

Az utcafórum-sorozat egyfajta válasz kívánt lenni Magyar Péter emberek között folytatott, közvetlen, "politikussimogatós" országjárására. Míg Orbán Viktor továbbra is lezárt helyeken, válogatott közönségnek tartott "fórumokat", az előre meghirdetett Lázárinfókon bárki szabadon kérdezhetett, a miniszter pedig sokszor 3-4 órán keresztül válaszolgatott, ha kellett, vitatkozott is. A beépített kérdezőkkel is operáló műsorsorozat aztán a végére már egyre inkább Lázár János közönséges kijelentései miatt került a hírfolyamokba - az egyik ilyen fórumán ajánlott vécépucolást a magyarországi romáknak vagy ismerte el, hogy a Barátság olajvezeték leállására adott válasz az ukrán pénzszállító konvoj lefoglalása.

A Népszavának már akkor feltűnt, hogy a minisztert körülvevő videó technika mennyiségét és minőségét egy kerületi kábeltévé is megirigyelhette volna, ezért idén februárban, az egyik fórumán rákérdeztünk a miniszternél, ki és miből fizeti a közvetítéseket. Lázár János akkor azt állította, hogy saját zsebből állja a róla elnevezett infók költségeit.

Most kiderült, a fórumait korábban „bárhol, bárkivel, bármiről” szlogennel hirdető, de a parlamenti választás óta gyakorlatilag bujkáló volt miniszter hazudott. Mint lapunk az új, Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól (KBM) megtudta, a Volkswagen Caravelle kisbuszt a kormányzat eszközbeszerzéseit bonyolító Központi Ellátási Főigazgatóság (KEF) a Lázár-vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) alkalmazásában álló fotósnak, Bornemissza Péternek utalta ki személyes használatra. (Korábban egy kisebb Skoda Scala típusú autót használt, de minisztériumi utasításra nagyobbra cserélték.) Az autót a választások után három héttel, május 4-én adta vissza Lázár János fotósa.

A Lázáinfók kezdete előtt más, az ÉKM profiljától távol álló „fejlesztés" is sort kerítettek az adófizetők pénzéből: A KBM közlése szerint ekkoriban csaknem 180 millió forintból szereztek be audiovizuális eszközöket, vélhetően ebből rendezték be a kisbuszt is közvetítőkocsinak, illetve ezek a kamerák és mikrofonok dolgoztak a Lázárinfók élő közvetítésein.

Azt egyelőre nem tudni, a stáb tagjai kinek az alkalmazásában álltak, kitől kapták a fizetésüket,

de a Lázárinfók költsége enélkül is több száz millió forintra tehető,

főleg, ha figyelembe vesszük az elhasznált üzemanyagot, nemcsak a kisbuszét, hanem az egy-egy alkalomra érkező legalább féltucatnyi további állami jármű költségét is.

A hivatali munkaidőn túl rendezett fórumokon nemcsak a technika volt feltűnő, hanem a belépőjük alapján a minisztériumi dolgozók sokasága is, akikről Lázár azt állította, szabadidejükben, ingyen sertepertélnek a pártos kampányeseményeken. Ezeken egyébként rendszeresen megjelent Csepreghy Nándor, Lázár államtitkára is.

Hétfőn Vitézy Dávid a parlamentben egy interpellációra adott válaszában azt mondta, a lebonyolításban minisztériumi, illetve MÁV-alkalmazottak is részt vettek. A miniszter a Népszavát arról is tájékoztatta, hogy a belső vizsgálatok függvényében döntenek arról, tesznek-e feljelentést az ügyben.

A fejleményekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk Lázár Jánosnak és a Fidesz frakciónak is:

Miért állított valótlant Lázár János a Lázárinfók költségviselőjéről?

Tervezi-e Lázár János és/vagy a Fidesz, hogy visszafizetni az államnak a Lázárinfókra költött százmilliókat?

Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Képalá: A közvetítőkocsinak berendezett Volkswagen Caravelle típusú kisbusz a 2025. november 19-ei Lázárinfón, Esztergomban. Fotó: Fekete Norbert