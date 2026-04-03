Szalay-Bobrovniczy Kristóf semmit nem cáfolt Pálinkás Szilveszter állításaiból, de nagyon megköszönte a szolgálatot a katonáknak

2026-04-03 08:40:00 CEST

„A Magyar Honvédség pártpolitikától független intézmény – és az is marad. Éppen ezért sajnálatos, amikor egyes személyek Ruszin-Szendi Romulusszal az élen politikai célok szolgálatába állítják azt. A fegyveres erők politizálástól való távol tartása mindannyiunk közös érdeke és kötelessége” – így reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Pálinkás Szilveszter százados által elmondottakra.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Magyar Honvédség toborzókampányának az arca a Telexnek adott interjújában többek között azt mondta, az Orbán-kormány, illetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntései nyomán annyi kiábrándult katona van, hogy a Magyar Honvédség és az ország védelme addig létezik, amíg a háborús veszélyhelyzet fennáll. Amint azt fel fogják oldani, mindegyik le fog szerelni, és a védelmi képességünk közelíteni fog a nullához. Emellett azt állította, Orbán Viktor miniszterelnök főhadnagyi rangban szolgáló fia, Orbán Gáspár keresztényi küldetésnek tartja a csádi magyar katonai missziót, deklaráltan úgy számol, hogy a magyar katonák fele meg fog halni, de a Honvédelmi Minisztérium és a magyar katonai vezetés kiszolgálja az akaratát.

A honvédelmi miniszter az interjú megjelenését követően a Facebookon közzétett bejegyzésében leszögezte, a Magyar Honvédség elkötelezetten védi Magyarországot. Szerinte a GDP 2 százalékát meghaladó honvédelmi költségvetés eredményei kézzelfoghatóak: teljes fegyverzet-megújítás, fejlődő laktanyai infrastruktúra, 1976 óta újra először épülő szolnoki különleges műveleti komplexum, folyamatosan bővülő hivatásos és tartalékos állomány. Egy olyan időszakban – folytatta –, amikor a hazai kritikus energetikai infrastruktúra válhat támadások célpontjává, hazánk energiabiztonsága minden magyar állampolgár egyik legfontosabb ügye.

„Ukrajna felrobbantotta az Északi Áramlatot és elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Egy ilyen környezetben a kritikus energetikai infrastruktúra védelme nem politikai kérdés – minden katona kötelessége. Sajnálatos, hogy Pálinkás Szilveszter százados számára ez nem egyértelmű. A Honvédelmi Minisztérium köszönetét fejezi ki a Magyar Honvédség minden katonájának és munkatársának odaadó szolgálatáért. Munkájuk elismerést érdemel – nem politikai felhasználást” – zárta bejegyzését Szalay-Bobrovniczky Kristóf.