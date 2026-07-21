Az izlandi Vikingur elleni fiaskó után luxemburgi rivális ellen javíthat az ETO FC

ETO FC Győr;Konferencia-liga;

2026-07-21 13:43:00 CEST

Az izlandi Víkingurtól elszenvedett Bajnokok Ligája-selejtezős kudarc után a magyar bajnok ETO FC a Konferencia-liga kvalifikációjába átkerülve ma este (tv: M4 Sport, 20.15) a luxemburgi Atert Bissen ellen javíthat.

A magyar bajnok ETO FC Reykjavíkban rendkívül visszafogott teljesítménnyel egygólos vereséget szenvedett, majd a múlt heti, hazai visszavágón már jobban futballozott, de csak döntetlent ért el, így végül 3-2-es összesítéssel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól, a Bajnokok Ligájától.

A folytatás azért több szempontból is egyszerűbbnek ígérkezik: egyrészt amíg az izlandi pontvadászatot veretlenül vezető Víkingur játékban lévő ellenfél volt, addig a luxemburgi bajnokság ugyanúgy nem kezdődött még el, mint a magyar, másrészt az előző riválisnak az elmúlt idényekben több nagy skalpja is volt már hazai pályán - például a dán Bröndby és a görög Panathinaikosz -, az Atert Bissen viszont abszolút újonc a nemzetközi kupasorozatokban.

A rivális a 2023/24-es idényben még a luxemburgi harmadosztályban szerepelt, aztán a 2024/25-ös idény végén osztályozón keresztül kiharcolta az élvonalba jutást, tavasszal pedig újoncként máris története első élvonalbeli bajnoki címét ünnepelhette. A nemzetközi kupaporondon azonban nem kezdett jól: a mértékadó Transfermarkt által csupán 2.6 millió eurós keretértékkel rendelkező luxemburgiak történetük első párharcában két 2-1-es vereséggel búcsúztak a BL-től a feröeri Klaksvík ellen.

„Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen ezen a szinten már nincs könnyű ellenfél. Főleg úgy, hogy idegenben kezdjük a párharcot. Masszív csapat ellen játszunk, tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik lehetnek a gyengeségeik, és ezeket megpróbáljuk kihasználni”

– nyilatkozta az M4 Sportnak Bánáti Kevin, a győriek 21 esztendős középpályása.

Az ellenfél kapcsán elmondta, a Bissennek két erős csatára van, emellett gyors szélsőkkel is rendelkezik. „Öt védővel játszanak, az ilyen csapatok ellen, akik sok hosszú labdával operálnak, mindig nehéz játszani” – tette hozzá.

Végezetül arról is beszélt, egy éve a selejtezőkör utolsó fordulójában estek ki (az osztrák Rapid Wien ellen – a szerk.), idén viszont szeretnék megugrani ezt a teljesítményt, és elérni a főtáblát.

Az új vezetőedző, a mexikói Efraín Juárez örömére a Győr időközben orvosolta a csatárhiányát, ugyanis pénteken kölcsönben – vételi opcióval – megszerezte a montenegrói Viktor Djukanovicot a svéd Hammarby együttesétől, ami azért volt fontos, mert a zöld-fehérek az első párharcukat klasszikus középcsatár nélkül játszották le tekintve, hogy az algériai válogatott színeiben a világbajnokságon gólt is szerző Nadir Benbuali sérülés miatt nem volt bevethető, az ukrán Olekszandr Piscsur pedig már nyár elején távozott a spanyol másodosztályú Gironához. A 22 éves Djukanovic az elmúlt másfél évet – ugyancsak kölcsönben – a szlovákiai Dunaszerdahelyen töltötte.

Sajtóhírek szerint napokon belül hivatalossá válthat a korábban Nyíregyházán is megforduló Modou Lamin Marong megszerzése is, a 20 esztendős gaboni támadó az előző szezonban a szlovák másodosztályban szereplő STK Samorín színeiben 27 bajnokin tíz gólt és hat gólpasszt jegyzett.

Egy biztos: a magyar bajnok többet már nem hibázhat, azaz három párharc megnyerése szükséges ahhoz, hogy a harmadik számú kupasorozat főtáblájára kerüljön. Amennyiben a győriek továbbjutnak, akkor az észak-macedón Vardar Szkopje és a lett Riga párharcának győztese ellen folytathatják szereplésüket.

A Konferencialiga második selejtezőkörében a Paks és a DVSC is érdekelt, mindkét csapat csütörtökön játssza a mérkőzést.

A Ferencváros összeakadhat a Dunaszerdahellyel

Amennyiben a Ferencváros a holland Twente ellen továbbjut az Európa-liga selejtezőjének következő körébe, úgy a Fenerbahce-Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtezős párharc vesztesével találkozik. Búcsú esetén viszont átkerül a Konferencia-ligába, ahol a szlovákiai DAC és a bosnyák Velez Mostar párharcának győztese következne.

Ha Paks bravúrral kiejtené a görög Panathinaikoszt, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 párharcának győztese következne, és hazai pályán játszhatnának a visszavágót a tolnaiak. Ugyancsak otthon kezdhetne a következő körben a DVSC, amennyiben jobbnak bizonyul az örmény Pjunyik Jerevánnál, viszont várhatóan nehezebb ellenfele lesz, mivel az ukrán Polisszija Zsitomir és a dán FC Köbenhavn továbbjutója várna rá. A selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik.