Ebből a 12 találatból kerülhet ki a világbajnokság legszebb gólja

FIFA;szavazás;futball-vb 2026;

2026-07-21 17:38:00 CEST

Több mint 300 gól született a vasárnap véget ért labdarúgó-világbajnokságon. A nemzetközi szövetség (FIFA) 12 találat közül szeretné kiválasztani a legszebbet.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) honlapján megjelölte azt a tizenkét gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata.

A szervezet honlapján kiemelte: a torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg. A győztesre július 27-ig lehet szavazni.

A 12-es lista

Kerim Alajbegovic (bosnyák) - Katar ellen cselsorozat végén 20 méterről lőtt a kapu bal oldalába.

Julian Álvarez (argentin) - Svájc ellen 22 méterről tekert a hosszú, bal felső sarokba.

Jude Bellingham (angol) - Franciaország ellen szólóját a büntetőterületen belül cselsorozattal és kötényben lőtt góllal zárta.

Sidny Lopes Cabral (zöld-foki) - Argentína ellen a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba.

Erling Haaland (norvég) - Brazília ellen a tizenhatosról eresztett meg lapos lövést a bal alsó sarokba.

Wilson Isidor (haiti) - Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba.

Elijah Just (új-zélandi) - Irán ellen tetszetős összjáték végén bombázott 10 m-ről a kapuba.

Maeda Daizen (japán) - Svédország ellen pontos passzjáték után 10 méterről gurított a kapu jobb alsó részébe.

Kylian Mbappé (francia) - Szenegál ellen 28 méterről, középről lőtt a jobb felső sarokba.

Lionel Messi (argentin) - Algéria ellen 20 méterről lőtt a kapu bal oldalába.

Eldor Somurodov (üzbég) - a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.