Folytatódik a Mediaworks leépítése, újabb 200 embert küldhetnek el

leépítés;tömeges elbocsátás;Mediaworks Hungary Zrt.;megyei lapok;

2026-07-21 15:45:00 CEST

A korábbi megyei napilapok közül csak három nyugat-dunántúli maradt meg hírmondónak, és várhatóan még a héten közlik a munkatársakkal, hogy kiknek kell távozniuk.

Újabb leépítést tervez az Orbán-kormány propagandájának zászlóshajója, a Mediaworks. Az összes megyei lapot kiadó vállalat összesen mintegy 200 főt akar leépíteni a napokban – írja a szombathelyi székhelyű nyugat.hu. Úgy tudják, hogy Vas megyében a Vas Népe és a vaol.hu szerkesztőségében a héten jelentik be, kinek kell távoznia.

– A vezetőség már korábban felajánlotta az önkéntes távozást, valószínűleg előnyös végkielégítéssel, úgy tudjuk, eddig egy munkatárs élt a lehetőséggel – írják a Vas megyei lapról és portálról.

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámolt, a volt kormánypropagandához tartozó sajtó leépülése gyakorlatilag a választások óta zajlik. A Mediaworksnél megszűnt a Huth Gergely által főszerkesztett PestiSrácok, valamint a Bors és a Ripost. A Magyar Nemzet hetilappá alakult, hasonlóan a megyei lapok többségéhez.

A megyei napilapok közül tizenkettő, a Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap már hetilapként működik. A Nógrád megyei napilap, a Heves megyei napilap és a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek szóló napilap csak online működik tovább, csupán a Vas, a Zala és a Kisalföld, azaz a Nyugat-Dunántúlon megjelenő megyei lapok maradtak meg napilapként. Pest megyében több mint három évtizede szűnt meg az egykori Pest Megyei Hírlap.