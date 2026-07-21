Folytatódik a Mediaworks leépítése, újabb 200 embert küldhetnek el

Újabb leépítést tervez az Orbán-kormány propagandájának zászlóshajója, a Mediaworks. Az összes megyei lapot kiadó vállalat összesen mintegy 200 főt akar leépíteni a napokban – írja a szombathelyi székhelyű nyugat.hu. Úgy tudják, hogy Vas megyében a Vas Népe és a vaol.hu szerkesztőségében a héten jelentik be, kinek kell távoznia.
– A vezetőség már korábban felajánlotta az önkéntes távozást, valószínűleg előnyös végkielégítéssel, úgy tudjuk, eddig egy munkatárs élt a lehetőséggel – írják a Vas megyei lapról és portálról.
Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámolt, a volt kormánypropagandához tartozó sajtó leépülése gyakorlatilag a választások óta zajlik. A Mediaworksnél megszűnt a Huth Gergely által főszerkesztett PestiSrácok, valamint a Bors és a Ripost. A Magyar Nemzet hetilappá alakult, hasonlóan a megyei lapok többségéhez.Végleges, augusztustól a volt kormánypárti Magyar Nemzetet és 12 megyei napilapját alakítja hetilappá a Mediaworks
A megyei napilapok közül tizenkettő, a Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap már hetilapként működik. A Nógrád megyei napilap, a Heves megyei napilap és a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek szóló napilap csak online működik tovább, csupán a Vas, a Zala és a Kisalföld, azaz a Nyugat-Dunántúlon megjelenő megyei lapok maradtak meg napilapként. Pest megyében több mint három évtizede szűnt meg az egykori Pest Megyei Hírlap.„Nem az volt a baj, amit megírtunk, hanem az, amit nem írtunk meg” – Így látják a Mediaworks leépülését a dolgozókA Magyar Nemzetnél is tömeges elbocsátás kezdődöttMegszűnik a Ripost és a Metropol, valamint a Bors és több megyei lap nyomtatott kiadása