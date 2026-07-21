„Magyar Péter alapvető kommunikációs hibát követett el, nem lehet egy hétvége alatt társadalmi konszenzust teremteni az államfő személyéről”

köztársasági elnök;Magyar Péter;Tisza Párt;Galgóczi Eszter;

2026-07-21 17:00:00 CEST

Hibázott, de hamar korrigált Magyar Péter a köztársasági elnök kiválasztásának ügyében. Még sokat elnéznek az emberek az új miniszterelnöknek, de a kritikus hangok is egyre hangosabbak– hívja fel a figyelmet Galgóczi Eszter politikai elemző.

Magyar Péter alapvető kommunikációs hibát követett el, hiszen szombaton még arról beszélt, hogy kikéri az emberek véleményét a köztársasági elnök személyéről, ehhez képest vasárnap már azt mondta, a Tisza támogatja Polgár Juditot, és másnap meg is kérdezi, hogy vállalná-e a tisztséget. Az elmúlt 16 év tapasztalata alapján a társadalom rögtön azt érezte, hogy itt most át van verve, megint füstös szobákban dőlnek el a fontos kérdések – nyilatkozta a Népszavának Galgóczi Eszter politikai elemző az elmúlt napok eseményeiről a köztársaságielnök-jelölés kapcsán.

A szakértő szerint a Tiszának már június elején meg kellett volna kezdenie a társadalmi egyeztetési menetének kidolgozását, amikor nyilvánvalóvá tették, hogy Sulyok Tamás nem maradhat majd a helyén. Vagy választhatták volna azt az utat is, hogy bemutatják a saját jelöltjüket, azzal a megjegyzéssel, hogy a kinevezés úgyis csak átmeneti időszakra szól.

Lehetett volna Polgár Judit személyét úgy tálalni, hogy az ne ütközzön ilyen típusú ellenállásba. Hiszen szólnak érvek amellett, hogy ő nemzetközi szinten, a szimbolikus térben nagyon is jól tudná képviselni Magyarországot,

és nem kötődik pártokhoz – fogalmazott Galgóczi Eszter.

Magyar Péter jól tette, hogy elnézést kért ezért a lépéséért – folytatta a szakértő –, és ezzel sokat javított a helyzeten, mert így egy olyan politikus képét mutatja, aki képes bocsánatot kérni, ha hibázik. Ezzel pedig sikerült neki egy egészen másik mederbe terelni a jelölési mizériát.

A miniszterelnök impulzivitása már eddig is nyilvánvaló volt, Galgóczi Eszter szerint nem kérdés, hogy nem ő a leghiggadtabb és legmegfontoltabb politikus, ugyanakkor az emberek még mindig úgy érzik, hogy ezeknek a tulajdonságoknak fontos szerepe volt a Fidesz legyőzésében. Ilyen szempontból még mindig tart a „türelmi idő”, a szavazók megértőbbek ezekkel a hibákkal kapcsolatban, de a kritikus hangok is egyre hangosabbak.

Ha Magyar Péter megfelelően reagál ezekre a hibákra, és nem lesznek túl gyakoriak azok az esetek, amikor visszakoznia kell, akkor az emberek el fogják nézni neki ezeket. Különösen egy olyan környezetben, ahol valójában nincs demokratikusan elfogadható ellenzék. Nincs olyan résztvevő a parlamentben és azon kívül sem, amely össze tudná fogni az elégedetlenkedőket – mondta a politikai elemző, aki úgy gondolja,

a Fidesz oldaláról minden kritika álságosnak hat.

A megfelelő köztársasági elnök személyének kiválasztása nem könnyű feladat, és nincs is korábbi példa arra, hogy lehetne ezt igazán jól csinálni, hogyan kellene lefolytatni egy társadalmi egyeztetést erről a kérdésről. Ráadásul valószínűleg lehetetlen olyan embert találni, aki mindenkinek megfelelne. Galgóczi Eszter szerint először is fel kellene tenni magunknak a kérdést, hogy egyáltalán mit várunk a tisztség betöltőjétől, de ennek társadalmi szintű megvitatására nem elegendő 30 nap, pláne nem egy hétvége.

„Nem létezik erről társadalmi konszenzus. Nagyon régen volt olyan köztársasági elnökünk, akire valóban fel tudtak nézni az emberek. Az elmúlt 16 évben három köztársasági elnök még a saját hivatali idejét se töltötte ki. Ők különböző okok miatt tulajdonképpen megbuktak, miközben nem is tudjuk pontosan, hogy mi lett volna a feladatuk. A tisztség leendő betöltőjével kapcsolatban eszméletlenül magas elvárások vannak, miközben valójában nagyon alacsonyan van a léc” – mondta az elemző.

a Fidesz oldaláról minden kritika álságosnak hat.

A megfelelő köztársasági elnök személyének kiválasztása nem könnyű feladat, és nincs is korábbi példa arra, hogy lehetne ezt igazán jól csinálni, hogyan kellene lefolytatni egy társadalmi egyeztetést erről a kérdésről. Ráadásul valószínűleg lehetetlen olyan embert találni, aki mindenkinek megfelelne. Galgóczi Eszter szerint először is fel kellene tenni magunknak a kérdést, hogy egyáltalán mit várunk a tisztség betöltőjétől, de ennek társadalmi szintű megvitatására nem elegendő 30 nap, pláne nem egy hétvége.

„Nem létezik erről társadalmi konszenzus. Nagyon régen volt olyan köztársasági elnökünk, akire valóban fel tudtak nézni az emberek. Az elmúlt 16 évben három köztársasági elnök még a saját hivatali idejét se töltötte ki. Ők különböző okok miatt tulajdonképpen megbuktak, miközben nem is tudjuk pontosan, hogy mi lett volna a feladatuk. A tisztség leendő betöltőjével kapcsolatban eszméletlenül magas elvárások vannak, miközben valójában nagyon alacsonyan van a léc” – mondta az elemző.

A „nemzet egységének képviselete” egy olyan elvárás, amit sokan megfogalmaznak, leginkább azért, mert az előző köztársasági elnökök szívesen hivatkoztak erre fő feladatukként, illetve lemondásukkor azzal érveltek, nem tudják többé betölteni ezt a szerepet.

Galgóczi Eszter szerint kár lenne még temetni a társadalmi egyeztetés intézményét, ami a Tisza egyik legfontosabb hívószava volt a választási kampányban. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem alkalmazható minden esetben. „Nagyon jó, ha az embereknek van lehetősége beleszólni az őket leginkább érintő témákba. De alapvetően azért választunk képviselőket, hogy meghozzanak döntéseket. Márpedig a politika nagyon sokszor olyan kérdésekről dönt, amelyek kényelmetlenek lehetnek számunkra először, de hosszú távon a többség érdekét szolgálni. Ezek felelősségét a politikusoknak kell vállalni” – hangsúlyozta a szakértő. Ezekben az esetekben szerinte sokkal jobb, ha a politikusok őszintén beszélnek a társadalommal egy döntés tétjéről és körülményeiről, mint hogy néhány napos látszategyeztetéseket folytassanak.