Polgár Judit: A felkérésnek nem tudok eleget tenni

köztársasági elnök;jelölés;elutasítás;Polgár Judit;Magyar Péter;

2026-07-20 19:25:00 CEST

A világhírű sakkozó nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.

Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek – írta nem sokkal este hét előtt hivatalos Facebook-oldalán Polgár Judit.

A világhírű sakkozó ugyanakkor kifejtette: nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni.

Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében – zárta rövidre a kérdést Polgár Judit. Róla Magyar Péter vasárnap esti Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy őt a magyar közélet elismert szereplői ajánlották államfőnek, ő pedig olyan személynek tartja, aki képes minden magyar képviseletére.

Magyar Péter azzal indokolta a felkérést, hogy Polgár Judit pályafutása a teljesítményről, a kitartásról és a tisztességről szól. Kiemelte, hogy a sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, és az abszolút világranglista első tíz helyezettje közé is bekerült.