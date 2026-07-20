Magyar Péter most elvétette a tánclépést, közvetlen elnökválasztással tudna korrigálni

államfőválasztás;Polgár Judit;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-07-20 18:52:00 CEST

A Polgár Judit körül kialakult vita hozta az első zökkenőt a Tisza-kormány mézesheteiben – mondta a Népszavának Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet vezető elemzője nem gondolja, hogy Magyar Péternek óriási népszerűségvesztéstől kellene tartania, de szerinte a kétharmados többség megoldhatná a helyzetet egy őszi közvetlen elnökválasztással. Persze, ha akarnak ilyet. Elemzés.

Magyar Péter az államfői-jelölési folyamatban elvétette a tánclépést, ennek azonban várhatóan nem lesz komolyabb politikai ára – erről beszélt lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője.

A Tisza Párt támogatói között is vihart kavart, hogy a kormányfő Polgár Juditot jelölte köztársasági elnöknek. A közösségi médiában a legtöbb kritikát nem is a jelölt személye, hanem a jelölés módja váltotta ki: Magyar szombat este még társadalmi egyeztetést ígért, sőt hangsúlyozta, nem szivarszobákban választják ki a megfelelő jelöltet.

„Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek! Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot, a magyar embereket képviselje!” – mondta szombaton a miniszterelnök, majd másnap bejelentette, hogy a nyolcszoros sakkolimpikont kéri fel államfőnek.

Bár előtte tizenhat ismert tudományos, kulturális és sportéleti szereplő nyílt levélben ajánlotta Polgár Judit megválasztását a Parlamentnek, Magyar Facebook-oldalát ellepték a rosszalló kommentek. Sokan Polgár jogi végzettségét hiányolták, ám legtöbben azt nehezményezték, hogy a kormányfő ígéretével szemben ki lettek hagyva a jelölési folyamatból.

Pék Szabolcs szerint az ügyben vélhetően az is szerepet játszott, hogy a Sulyok Tamás és az államfői tisztség körüli vita már hónapok húzódik. „Magyar Péter minden bizonnyal gyorsan le akarta zárni az ügyet egy gyors jelöléssel” – fogalmazott az elemző.

„A Tisza továbbra is rekord magas támogatottsággal bír, miközben a Fidesz még mindig nagyon mély gödörben van. Se közel, se távol, de a lőtávolban sem látszik ellenfél” – hangsúlyozta Pék. A szakértő kiemelte: bár a most felfokozottabb a politika iránti érdeklődés, mint egy átlagos nyáron, ez még mindig messze elmarad a kampányidőszak intenzitásától.

„Polgár Judit személye politikailag kifejezetten védhető. Nemzetközileg ismert, komoly szakmai tekintély, több nyelven beszél, ráadásul nem pártpolitikus” – hangsúlyozta az Iránytű elemzője. Bármi lesz Polgár jelöltségének sorsa – folytatta Pék Szabolcs –, Magyar Péternek tudnia kell, hogy egy hangos kommentmező nem azonos a teljes választói közösséggel. Attól, hogy néhány száz ember dühöng a Facebookon, az még nem reprezentálja sem az országot, sem a Tisza teljes közösségét. Pék ráadásul úgy érzi, a probléma nem önmagában a jelölt miatt alakult ki.

„A mostani vita egy régi alkotmányos problémát is felszínre hozott. 1990 óta azért övezi szinte minden köztársasági elnököt politikai vita, mert mindig a parlamenti többség választja meg őket” – mondta. Az elemző szerint egy közvetlen államfőválasztással tudna korrigálni Magyar Péter, amit ő saját nyilatkozatai alapján csak az új alkotmány életbe lépése után támogat.

„Pedig kétharmados parlamenti többséggel már őszre ki lehetne írni egy ilyen választást, de nyilván ebben van politikai kockázat is. Ez további, hosszú hónapokra elviheti a fókuszt az általuk diktált napirendről és a parlamentről. És bár nyilván a Tisza jelöltjének jó esélyei lennének a versenyben, régi és új politikai szereplők is lehetőséget kapnának a tematizációra, ami nem érdeke a Tiszának. Ráadásul most nem is az államfő személye a legfontosabb. Gazdasági, társadalmi szempontból is óriási kihívásokkal néz szembe az ország, az alkotmányozásról nem is beszélve” – hangsúlyozta Pék Szabolcs.