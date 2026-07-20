Havasi Bertalan Polgár Judit államfői jelöléséről: Mindegy a személy, önkényuralom van

Fidesz-KDNP;köztársasági elnök;Polgár Judit;Havasi Bertalan;

2026-07-20 07:16:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszava megkeresésére közölte: szerinte a köztársasági elnök személye lényegtelen, a jelölési folyamatot pedig csupán színjátéknak tartja.

Teljesen lényegtelen a személy kérdése, még a „jelölés” és a „társadalmi egyeztetés” összes furcsaságával együtt is – írta a Népszavának Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatóját arról kérdeztük, az ellenzéki párt frakciója hogyan viszonyul Polgár Judit esetleges államfői jelöléséhez.

Mint arról írtunk, a sakkozóval Magyar Péter kormányfő ma találkozik. A politikus azt írta, a hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart.

– A magyar közélet elismert szereplői által köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért hétfőn találkozom vele és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat – tette hozzá.

Havasi Bertalan szerint, a lényeg az, hogy Magyarországon tiszás önkényuralom van, ahol a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik. „Ezt abból a tényből tudhatjuk, hogy már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, miután Magyar Péter erőszakkal eltávolította. Minden más csak porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás” – zárta az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.