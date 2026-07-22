Ezúttal a Balaton-felvidéken, Lovason nézhetünk meg kortárs képzőművészeti alkotásokat

képzőművészet;kiállítás;kortárs művészet;

2026-07-22 10:28:00 CEST

Akár vásárolhatunk is feltörekvő középgenerációs alkotóktól.

Tizenhét alkotó több mint ötven műve várja a látogatókat a lovasi Nagy Gyula Galériában, ahová a budapesti Heart & Cherry Galéria hozott el festményeket, grafikákat, fotókat és szobrokat, melyek közt találni figurális és absztrakt alkotásokat is. – A kiállított művek nem fedik le a kortárs magyar képzőművészetet, de izgalmas látleletet adnak róla, hiszen egyszerre többféle médiumot és témát is láthat az idelátogató. Azzal pedig, hogy kitelepültünk a Balaton-felvidékre, egy kicsit szárnyalhatunk is: nemcsak az általam képviselt alkotók munkáit mutatom be, hanem más művészekét is, akiknek egy része kötődik a régióhoz – mondta a Népszavának Sárvári Zita, a Heart & Cherry Galéria tulajdonosa, aki fontosnak tartja, hogy ne csak Budapesten és a nagyvárosokban jelenjen meg a kortárs képzőművészet, hanem jusson el kisebb településekre is a kulturális decentralizáció jegyében. Hozzáteszi, a lovasi kiállítással például a Balaton-felvidéki régió kulturális életét színesítik.

A tárlaton a tizenhét alkotó között szerepelnek elismert művészek, mint Dóra Ádám, akinek munkáin a fogyasztói kultúra jelenik meg, például gyorséttermi ételek, a pizza, a hamburger és a sült krumpli vastag festékcsíkokkal a vásznon, míg legújabb, a tárlaton látható művein testépítéshez használt eszközöket látunk, mint súlyzókat és edzőpadot, de mobiltelefont és fülhallgatót is. – Dóra Ádám a motívumok tudatos elrendezésével hívja fel a figyelmet a mindennapi dolgok szépségére – mondja a kurátor.

Dukai István művein ezzel szemben számítógéppel tervezett geometrikus formákat látunk, melyeket hagyományos anyagokra, régi, kézzel szőtt lenvászonra visz fel, majd festőnövényekből kinyert anyaggal színez. – Az ő munkáiban a tradicionális és a modern, a természetes és a mesterséges találkozik, illetve inspirálja őt az építészet és az elektronikus zene is, és más absztrakt művészek, mint Fajó János vagy Frank Stella munkái – mondja Sárvári Zita.

Az alkotók között egyetemi oktató is szerepel, Horváth Dániel festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense. – A festészete a valóság és az illúzió határán mozog, a kiállításon pedig a Tányérnyaló lány című festménye látható, amely Velázquez stílusát idézi. Horváth Dániel képei olyan érzékletesek, hogy régóta nem láttam ilyet a magyar festészetben – mondja a kurátor.

A kiállításon a látogatókat programokkal is várják, melyeken elmélyíthetik művészeti tudásukat: július 31-én például exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt, majd a többszörösen díjnyertes Antal Gábor Trió fúziós jazzegyüttes tartja meg a nemrég megjelent Shards of Peace című lemezének a bemutatókoncertjét, melynek képzőművészeti kapcsolódása is van, mivel a borítóját Dukai István tervezte. Augusztus 8-án a MONOTON / MONOKROM művésznevű Sós Gergő, az egyik kiállító művész fog tárlatvezetést tartani, és koncertet is ad, a művei ugyanis a zenéhez is kapcsolódnak: a Balaton domborzatát viszi a vászonra, és az alapján hanganyagokat is készít, így hozva létre kortárs kísérleti elektronikát. Aznap délután pedig könyvbemutató is lesz: a helyszín névadójáról, Nagy Gyuláról készült kötetét fogja bemutatni a szerző, Sárváriné Rieder Zsuzsanna.