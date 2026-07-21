Bóka János lett a Fidesz frakcióvezetője

Á. B.

Fidesz;frakcióvezető;Bóka János;

2026-07-21 18:21:00 CEST

Egyhangú volt a döntés.

Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Orbán Viktor pártelnök - a Fidesz országos elnökségével egyeztetett - javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt - közölte kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán Habemus Bókam! címmel egy fotót osztott meg, amelyen Bóka Jánossal látható.

Az ellenzéki párt elnöke és az új frakcióvezető szerdán fél 11-kor sajtótájékoztatót tart, amelyről mi is részletesen beszámolunk.