Bóka János lehet a Fidesz frakcióvezetője

Fidesz;frakcióvezető;Bóka János;

2026-07-14 12:17:00 CEST

Úgy tudjuk, Gulyás Gergely őt jelölte ki az utódjául.

Bóka János lehet a Fidesz új frakcióvezetője – értesült a Népszava több párton belüli forrásból.

A posztról hétfőn lemondott Gulyás Gergely az ATV Egyenes Beszéd tegnap esti műsorában arról beszélt: a képviselőcsoport számára már megnevezte azt a személyt, akit utódjául szeretne. Ahogy azt lemondásakor is jelezte, maga helyett Gulyás olyan frakcióvezetőt akar, aki a Tisza alaptörvény-módosítása után is indulni tud a választásokon 2030-ban.

Utóbbi kritérium szerint így 17 személynek lenne esélye a Fidesz frakcióból.

Lapunk több egymástól független politikustól tudta meg, hogy Gulyás hétfőn Bóka Jánost jelölte ki. Bár Havasi Bertalannál is érdeklődtünk, hogy hivatalosan meg tudja-e erősíteni ezt, a Fidesz kommunikációs igazgatója egyelőre nem válaszolt. Amint megteszi, frissítjük cikkünket.