Bóka János lehet a Fidesz frakcióvezetője

Bóka János lehet a Fidesz új frakcióvezetője – értesült a Népszava több párton belüli forrásból.
A posztról hétfőn lemondott Gulyás Gergely az ATV Egyenes Beszéd tegnap esti műsorában arról beszélt: a képviselőcsoport számára már megnevezte azt a személyt, akit utódjául szeretne. Ahogy azt lemondásakor is jelezte, maga helyett Gulyás olyan frakcióvezetőt akar, aki a Tisza alaptörvény-módosítása után is indulni tud a választásokon 2030-ban.
Utóbbi kritérium szerint így 17 személynek lenne esélye a Fidesz frakcióból.
Lapunk több egymástól független politikustól tudta meg, hogy Gulyás hétfőn Bóka Jánost jelölte ki. Bár Havasi Bertalannál is érdeklődtünk, hogy hivatalosan meg tudja-e erősíteni ezt, a Fidesz kommunikációs igazgatója egyelőre nem válaszolt. Amint megteszi, frissítjük cikkünket.„Gulyás Gergely lemondásának az lehetett az oka, hogy megbukott a frakcióban”Gulyás Gergely: Strasbourghoz fordulhat a Fidesz, de nincs semmilyen beadvány az Alaptörvény hatályba lépésének késleltetéséreGulyás Gergely lemondott, nem jelennek meg a Fidesz és a KDNP képviselői az Alaptörvény-módosítás vitáján