Gajdos László: 17 zebra volt Hatvanpusztán, 5 sorsáról nincs információ

zebra;NÉBIH;Hatvanpuszta;Gajdos László;

2026-07-21 21:45:00 CEST

A tárcavezető szerint csak szabálytalanságot találtak eddig.

Hetek óta nyomoznak az élő környezetért felelős minisztériumban a Bicske és Hatvanpuszta között tartott zebrák ügyében.

Gajdos László egy kedd esti Facebook-videóban azt mondta, „nagyon pipa”, ugyanis csak szabálytalanságokat találtak eddig. Ismertetése szerint 2024 és 2026 között összesen 17 zebra fordult meg a kérdéses területen. Végezetül feltette a kérdést, hogy mi lett velük - itt azonban véget ér a videó, és csak annyi olvasható, hogy folytatjuk.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) nyilvántartása szerint tíz állatnak kellett volna a területen lennie, a későbbi légi felvételeken azonban csak ötöt lehetett azonosítani. Május végén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közölte, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három május elején elpusztult. A hatóság közigazgatási eljárást indított, és azt is vizsgálta, teljesítették-e az állatok elhullásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket.

A rendőrség később veszélyes állat tartásával összefüggő kötelezettség megszegésének gyanúja miatt kezdett eljárást. Júliusban Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő két zebracsikóról közölt felvételeket. Később olyan fényképet kapott, amelyen két elhullott zebrát szállítanak éjszaka egy platós járművön. A képet feljelentés-kiegészítésként átadta a rendőrségnek.