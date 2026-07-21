Pénzügyi pórázt kap a közmédia az új ellenőrző testülettől

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2026-07-21 21:12:00 CEST

A július 26-án létrejövő Független Közmédia Testület választja meg a közmédia vezérigazgatóit, az Európai Unió vonatkozó előírásainak való megfelelés szempontjából ellenőrzi a gazdálkodást, és tulajdonosi jogokat gyakorol az átalakuló közmédia-társaságok felett.

Amennyiben a közmédia százmillió forintnál nagyobb szerződést akar megkötni, módosítani vagy megszüntetni, akkor ahhoz a Független Közmédia Testület jóváhagyása szükséges – derül ki a szervezet alapító okiratából, amely kedden este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Ennek értelmében megszűnik a Közszolgálati Közalapítvány a július 26-i zárómérleggel. Pénzeszközökön kívüli vagyona visszaszáll az államra, a hozzá kapcsolódó tulajdonosi jogokat azonban az új Független Közmédia Testület gyakorolja majd. A közalapítvány számláján lévő pénzt a Magyar Államkincstár (MÁK) utalja át az új testület számlájára.

A Független Közmédia Testület jogi személy lesz, székhelyét a budapesti Naphegy tér 8. alatt jelölték ki. Az Országgyűlés által alapított szervezet a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok szerint működik, számláját a Magyar Államkincstár vezeti, gazdálkodását pedig az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzi.

A testület feladata lesz a közszolgálati médiaszolgáltatás és a hírügynökségi tevékenység ellenőrzése, valamint a közmédia függetlenségének védelme. Évente független szakértőkkel vizsgáltatja felül a közszolgálati tartalmakat, a közszolgálati médiatartalom-szolgáltatás céljainak elérését súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartás esetén pedig kezdeményezheti a Médiatanács eljárását.

Az új szervezet választja meg a közszolgálati médiaszolgáltató és médiatartalom-szolgáltató vezérigazgatóit, megállapítja díjazásukat, és megszüntetheti munkaviszonyukat. Ugyancsak a testület választja meg a felügyelőbizottságok elnökét és tagjait, és bízza meg a könyvvizsgálókat, továbbá elfogadja a társaságok gazdálkodási terveinek fő összegeit, valamint a felügyelőbizottságok jóváhagyását követően a mérlegét és eredménykimutatását.

A határozat alapján a testület gyakorolja majd a tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI Nonprofit Zrt. felett. A szervezet ugyanakkor nem határozhatja meg a közmédia műsorszerkezetét vagy műsorainak tartalmát, és nem utasíthatja a vezérigazgatókat munkáltatói jogköreik gyakorlásában.

A Független Közmédia Testületbe az országgyűlési képviselőcsoportok hat tagot jelölhetnek, akiket négy évre, de legfeljebb az új Országgyűlés megalakulásáig választanak meg. További három tagot médiaszakmai szervezetek jelölhetnek két évre. Nem kerülhet a testületbe olyan személy, aki a jelölését megelőző öt évben párttisztséget viselt, párt jelöltjeként vagy delegáltjaként töltött be tisztséget, illetve más pártpolitikai tevékenységet végzett.

A testület akkor is megalakul, ha valamelyik politikai oldal nem állít jelöltet, feltéve, hogy a politikai és szakmai jelöltek legalább kétharmadát megválasztják. Elnök hiányában soros elnöki rendszerben működik majd. A tagok szavazati joga egyenlő, szavazategyenlőség esetén az elnök voksa dönt.

A Közszolgálati Közalapítvány Irodájának dolgozóit jogfolytonosan veszi át az új szervezet. Munkabérük, juttatásaik, szabadságuk és végkielégítési feltételeik nem változnak, az átmeneti időszakban pedig nem hozható a munkaviszony létesítéséről vagy megszüntetéséről szóló döntés.

A megszűnő közalapítvány honlapját archívumként kell megőrizni. Iratait a Magyar Nemzeti Levéltárban, illetve a Független Közmédia Testület saját irattárában helyezik el.