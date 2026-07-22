cseh kormány;Andrej Babis;Európai Ügyészség;

Babiš kormányfői visszatérése óta azt ismétli, hogy az Agrofert feletti ellenőrzést végleg elveszítette

Újra korrupció árnyéka vetül Andrej Babiš kormányfőre, az Európai Ügyészség vizsgálja az Agrofert vállalatot

Az Európai Ügyészség vizsgálja, miért juthatott újabb milliárdos támogatásokhoz az Andrej Babišhoz kötődő Agrofert vállalat, miközben a cseh miniszterelnök szerint már végleg elszakadt cégbirodalmától. A friss ügy nyomán ismét felmerül az összeférhetetlenség igencsak erős gyanúja.

Az Európai Ügyészség újabb frontot nyitott Andrej Babiš körül. A Seznam Zprávy és a Reuters beszámolója szerint az EPPO büntetőeljárásban vizsgálja, hogyan kaphattak továbbra is uniós agrár- és fejlesztési támogatásokat az Agroferthez tartozó vállalatok, miután a milliárdos cseh politikus ismét kormányfő lett. Babiš azt állítja, hogy a holdingot független vagyonkezelői alapba helyezte, ezért nem érvényes már az összeférhetetlenség vádja. Az ügyészeket azonban éppen az érdekli, hogy ez a konstrukció valóban megszüntette-e a befolyását, vagy csak jogi fedést adott a régi hatalmi helyzetnek.

A cseh miniszterelnök ügye azért különösen kényes, mert az Agrofert a térség egyik legnagyobb agrár-, élelmiszeripari és vegyipari konglomerátuma, amely rendszeresen jut közpénzekhez és uniós támogatásokhoz. 

Ha az Európai Bizottság vagy az EPPO arra jut, hogy a kifizetések összeférhetetlenség miatt szabálytalanok voltak, a számla végül a cseh költségvetésnél landolhat. Vagyis nemcsak Babiš politikai hitelessége forog kockán, hanem az is, hogy a cseh állam milyen áron fedezi egy miniszterelnökhöz köthető cégbirodalom vitatott támogatásait.

A friss fejlemények időzítése is sokatmondó. Július elején Babiš elismerte, hogy még az Agrofert vagyonkezelői alapba helyezése előtt 4,25 milliárd koronás, nagyjából 200 millió dolláros osztalékot vett ki a cégből. Néhány nappal később a cseh mezőgazdasági alap közölte, hogy az Európai Unió utólag megtérítette az Agrofert-vállalatoknak májusban kifizetett 204 millió koronás támogatást, mert a kérelmek még Babiš miniszterelnöki kinevezése előtt érkeztek be. Ez a részlet árnyalja a képet: Brüsszel nem minden pénzt állít meg automatikusan, de közben egyre alaposabban vizsgálja, hogy a formai leválasztás mögött maradt-e tényleges politikai befolyás.

Aligha szüntette meg az összeférhetetlenséget

Babiš a visszatérése óta azt ismételgeti, hogy az Agrofert feletti ellenőrzést végleg elveszítette, és a céghez sem neki, sem családjának nincs visszaútja. A cseh ellenzék és több jogi szakértő viszont azt gyanítja, hogy a vagyonkezelői konstrukció inkább elhalasztja, mint megszünteti az összeférhetetlenséget. A Seznam Zprávy szerint az EPPO május 24-én rendelte el a büntetőeljárás megindítását, és a cseh rendőrség szervezett bűnözés elleni egységét is bevonta az ellenőrzésbe. A vizsgálat nemcsak azt érinti, hogy ki írta alá a jelenlegi kifizetéseket, hanem azt is, miért nem követelte vissza az állam azokat a korábbi támogatásokat, amelyeket bírósági döntések után is vitatottnak tartanak.

Az összeg nagysága miatt az ügy nem maradhat technikai kérdés. A Reuters szerint a vizsgálat tétje a 2017 és 2021 között kifizetett támogatások egy részének visszafizetése is lehet; cseh beszámolók körülbelül hétmilliárd koronás vitatott csomagról írnak.

Babiš pénzügyminisztere, Alena Schillerová persze védi a kormányfőt, és azt állítja, az összeférhetetlenségi probléma rendeződött. Ezzel szemben az ellenzéki Kalózpárt szerint az államigazgatás lényegében a miniszterelnök magánérdekeihez igazodik, amikor továbbra is szabad utat ad a támogatásoknak.

A konfliktus európai dimenziója azért fontos, mert Babiš kormányfőként részt vesz az uniós döntésekben. Az Európai Tanács tagjaként beleszól a következő többéves költségvetés vitáiba is, miközben a saját korábbi cége olyan agrár- és fejlesztési forrásokból él, amelyek ellenőrzéséért Brüsszel politikai felelősséget visel. Ez a kettősség adja az ügy súlyát: Babiš egyszerre döntéshozó és olyan gazdasági környezet korábbi tulajdonosa, amelynek sorsa közvetlenül függ az uniós kasszától.

A Gólyafészek hosszú árnyéka

A Gólyafészek-per évek óta Babiš politikai pályájának legsúlyosabb jogi terhe. A vád szerint a luxusüdülőt és konferencia-központot ideiglenesen kiszakították az Agrofertből, hogy kisvállalkozásoknak szánt uniós támogatáshoz jusson, majd a pénz lehívása után visszatagozták a holdinghoz. A prágai parlament idén tavasszal nem függesztette fel Babiš mentelmi jogát, így a miniszterelnök ellen a büntetőper a jelenlegi ciklusban nem folytatódhat. Volt munkatársát, Jana Nagyovát ugyanakkor első fokon felfüggesztett börtönre és pénzbírságra ítélték, bár az ítélet még nem jogerős.

A két ügy együtt rajzolja ki Babiš rendszerének alapproblémáját. A politikus hívei sikeres vállalkozót látnak benne, aki hatékonyan kormányoz, és nem kér bocsánatot azért, mert gazdag. Kritikusai viszont azt mondják: Csehországban a közpénz, a politika és a magánbirodalom határai veszélyesen elmosódtak. 

Az Agrofert nem egyszerűen egy vállalat, hanem olyan gazdasági erőközpont, amely beszállítói láncokon, médián, munkahelyeken és támogatási csatornákon keresztül is befolyásolja a cseh közéletet.

Az EPPO fellépése ezért nemcsak jogi, hanem intézményi próba is. Megmutatja, hogy az uniós pénzek ellenőrzése képes-e átlépni a tagállami politikai védőfalakon, ha a kedvezményezett kör a kormányfőhöz kötődik. Babiš egyelőre tagad minden szabálytalanságot, és arra hivatkozik, hogy a cégátadás a cseh és az európai előírásoknál is szigorúbb. A következő hónapokban azonban nem a nyilatkozatok, hanem a vagyonkezelői dokumentumok, a támogatási döntések és a cseh hatóságok mulasztásai döntik el, hogy ez meggyőző védekezés-e.

Prágában közben már a politikai következményekről beszélnek. Babiš parlamenti többsége megvédi őt a Gólyafészek-per közvetlen folytatásától, de az EPPO-vizsgálatot nem tudja egyszerűen leszavazni. Ha az uniós ügyészek újabb bizonyítékokat találnak, az a kormány stabilitását, Csehország brüsszeli alkupozícióját és Babiš későbbi elnöki ambícióit is megingathatja. Az ügy lényege így nem az, hogy egy milliárdos miniszterelnök szereti-e a vállalkozását, hanem az, hogy egy demokrácia képes-e megakadályozni, hogy a közpénz végül ugyanoda térjen vissza, ahonnan a politikai hatalom is ered.

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