Egy beteg 2028 januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra a veszprémi kórházban

2028. januárjára kapott időpontot egy beteg gerinc MR-vizsgálatra a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban – erre Kunetz Zsombor hívta fel a figyelmet a Facbook-oldalán, bejegyzéséhez a vizsgálatkérő lapot is mellékelte.
Kunetz Zsombor mindezt úgy kommentálta, „nem a csípő- és térdprotézis várólista az, ami elsődlegesen és rendkívüli mértékben befolyásolhatja a beteg hosszútávú életkilátásait, hanem ez”, majd hozzátette: reméli, hogy az augusztus végéig elkészítendő várólistacsökkentő-program ezekre a diagnosztikai problémákra ad majd elsődlegesen megoldást.Sürgősségi ellátás, pszichiátria, várólisták – Három válságterület élére nevezett ki miniszteri biztosokat Hegedűs Zsolt