Egy beteg 2028 januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra a veszprémi kórházban

egészségügy;vizsgálat;Veszprém;időpont;Kunetz Zsombor;

2026-07-22 14:14:00 CEST

Erről Kunetz Zsombor számolt be a közösségi oldalán, megjegyezve: reméli, hogy az augusztus végéig elkészítendő várólistacsökkentő-program ezekre a diagnosztikai problémákra ad majd elsődlegesen megoldást.

2028. januárjára kapott időpontot egy beteg gerinc MR-vizsgálatra a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban – erre Kunetz Zsombor hívta fel a figyelmet a Facbook-oldalán, bejegyzéséhez a vizsgálatkérő lapot is mellékelte.

Kunetz Zsombor mindezt úgy kommentálta, „nem a csípő- és térdprotézis várólista az, ami elsődlegesen és rendkívüli mértékben befolyásolhatja a beteg hosszútávú életkilátásait, hanem ez”, majd hozzátette: reméli, hogy az augusztus végéig elkészítendő várólistacsökkentő-program ezekre a diagnosztikai problémákra ad majd elsődlegesen megoldást.