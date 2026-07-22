A Pécsi Nemzeti Színház nem tartja meg a Mester és Margarita bemutatóját az Orbán János Dénes körüli botrány miatt

Pécs;Pécsi Nemzeti Színház;Orbán János Dénes;

2026-07-22 17:30:00 CEST

A teátrum igazgatója közölte, inkább egy másik produkciót készítenek elő helyette.

Az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események és az azokat övező sajtóvisszhang miatt nem tartja meg a szerző által színpadra írt A Mester és Margarita című előadás bemutatóját a Pécsi Nemzeti Színház, amely ehelyett másik produkciót készít elő – tájékoztatta a teátrum igazgatója az MTI-t.

Lipics Zsolt a színház közönségét és partnereit megszólító közleményében azt írta, Orbán János Dénes író és a Pécsi Nemzeti Színház vezetősége a közelmúlt eseményeire való tekintettel úgy döntött, hogy az új színpadi mű nem készül el, annak bemutatójára nem kerül sor. Döntésüket azzal indokolták, hogy az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események és az azokat övező sajtóvisszhang nemkívánatos módon terelné el a figyelmet magáról az alkotásról és a készülő előadásról.

„Álláspontunk szerint sem a társulatnak, sem a közönségnek nem érdeke, hogy egy új produkciót olyan körülmények között mutassunk be, amikor a művészi teljesítmény helyett a közéleti viták kerülnének a figyelem középpontjába”

– fogalmazott az igazgató.

A társulat vezetője közölte, a kialakult helyzetre való tekintettel A Mester és Margarita jövő márciusra tervezett bemutatója nem valósul meg, helyette a nagyszínházi klasszikus bérlet tulajdonosai és valamennyi néző számára

a teátrum másik produkciót készít elő, amelyről a későbbiekben adnak részletes tájékoztatást.

A Pécsi Nemzeti Színház májusban a most törölttel együtt tizenhárom – hét nagyszínházi, öt kamaratermi és egy stúdiószínházba szánt – premiert jelentett be az ősszel induló új évadra vonatkozóan.