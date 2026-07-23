Nagy Ervin üzent Hankó Balázsnak, a felelősségvállalás az egyetlen út, ideje lenne rálépni

Nagy Ervin;felelősség;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-07-23 09:20:00 CEST

A kulturális államtitkár szerint fideszes alapítványok és kampányesemények kaptak százmilliókat közpénzből, miközben a független színházaktól és alkotóktól forráshiányra hivatkozva tagadták meg a támogatást.

Felelősségvállalásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert a kulturális államtitkár.

Nagy Ervin egy Facebook-posztban azt írta, az ügyészség sorra tartóztatja le Hankó Balázs közvetlen munkatársait. Szerinte a miniszter hiába beszél „tarvágásról”, és hiába állítja be magát áldozatként. A politikus azt írta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásait fideszes alapítványoknak szórták, fideszes kampányeseményekre pedig százmilliók mentek el közpénzből. Azt is kifogásolta, hogy ugyanazt az operettprodukciót milliókkal támogatták több állami forrásból

Állítása szerint a felszólaló minisztériumi dolgozókat a hivatali folyosón, kiabálva hallgattatták el. Úgy fogalmazott, a független színházakat kivéreztették, a független alkotók támogatását pedig forráshiányra hivatkozva tagadták meg.

„A felelősségvállalás az egyetlen út… Itt lenne az ideje rálépni” – zárta bejegyzését Nagy Ervin.