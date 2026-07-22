Hankó Balázs: Kormánydöntés volt, végre kellett hajtanom

Fidesz;interjú;nyomozás;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-07-22 17:32:00 CEST

A volt kulturális és innovációs miniszter politikai koncepciós eljárást emleget, áldozatnak tartja magát. Állítása szerint nem is érti, hogy a részben fideszes celebekre szórt 17 milliárdos pénzesőből miért lett botrány.

Hosszú idő óta nem szólalt meg Hankó Balázs a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintos botrányáról. Annak ellenére sem, hogy hónapok óta zajlik a nyomozás az ügyben, időközben többeket le is tartóztattak, köztük Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának vezetőjét és az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításáért felelős intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét is.

A volt kulturális és innovációs miniszter most a Gödöllői Híreknek azt nyilatkozta: szerinte ami jelenleg zajlik, az egy „politikai koncepciós eljárás” és nemcsak kollégáit, hanem őt magát is ennek áldozatává tennék. A volt kulturális miniszter megjegyezte, nehezményezi, hogy a hazai és a külföldi jogvédő szervezetek is hallgatnak az ügyben. – Összegezve: a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormánydöntés volt. Ezt nekem – illetékes miniszterként – végre kellett hajtanom. A támogatási rend a jogi- és eljárási szabályoknak megfelelt – erősítette meg álláspontját Hankó Balázs hozzátéve, „mind az 1087 esetben a támogatáskezelő szakmai, jogi, pénzügyi ellenőrzését követően döntött az ideiglenes kollégium, amivel az NKA alelnöke egyetértett. Az így meghozott döntések kerültek hozzá aláírásra.

A volt miniszter azt is megmagyarázta, honnan származik a 17 milliárdos támogatásra keret. Ezt állítása szerint egy tavalyi kormánydöntés nyomán döntöttek, hangsúlyozta, a Nemzeti Kulturális Alap egy 2025-ös és 2026-os évben felszabadított „maradványa” biztosította a támogatást 10+7 milliárd forint mértékben. Hozzátette, ez az összeg a kulturális támogatás 1 százaléka, a leköszönt kormány ezzel „a helyi közösségépítő és populáris kultúrát” támogatta volna. Állítása szerint Hankó Balázs azért sem érti a botrányt, mert a támogatottakkal úgy egyeztek meg, hogy a kapott forrásokról el kell számolniuk. – Az 1087 támogatott közül a független sajtó mindig csak néhány nevet citál, de elhallgatják azt a felsorolást, amelyben a Márai- és a Jókai-emlékév, a Magyar-Szerb kulturális évad, kiállítás-támogatások, közel 800 közösségi program szerepel.– említette példaként, mint a támogatásból sikerrel megvalósult, ám a nyilvánosságban méltatlanul kevésbé emlegetett programokat.

Mint ismert, az NKA egyik átmenetileg működő testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese. Jelenleg összesen hat személy van letartóztatásban az ügy miatt, az egyikük Bús Balázs volt NKA-alelnök, Óbuda-Békásmegyer volt fideszes polgármestere.

Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás, az elmúlt egy hét alatt a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium 806 pályázónak küldött a minisztérium felszólítást arról, hogy 15 napjuk van részletes nyilatkozatot küldeni az általuk felhasznált támogatásokról. Kedden a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyomozói a Fidesz szervereit is lefoglalták, deklaráltan az NKA-botrány miatt.

Hankó Balázs egyébként kapott egy szupercuki kérdést is a Gödöllői Hírektől, mégpedig arról, hogy ha a magát kellene minősítenie, mik lennének a szempontjai. Erre szó szerint így válaszolt: – A magyar történelem nem mentes azon időszakoktól, amikor a jó és a rossz feszült egymásnak. Ne feledjük, Mária országa vagyunk. A rendszerváltoztatást követően talán még sosem vált ennyire nyilvánvalóvá ez a küzdelem. A felelősségünk és a felelősségem abban áll, hogy a látszat helyett a valóságot egyre szélesebb körben érzékeljük.

Utóbbi – fűzhetjük hozzá – a parlamenti választásig Hankó Balázsnak nem ment túl jól, április 12-én ugyanis fideszes képviselőjelöltként mindössze a voksok 32,76 százalékát szerezte meg a gödöllői központú Pest megyei 6. számú választókerületben, messze lemaradva a kihívója, a tiszás László Endre Márton (60,55 százalék) mögött.